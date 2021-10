Răsturnare de situație la Kanal D! Îi ia locul în cea mai urmărită emisiune. Este pregătită de confruntare

Raluca Dumitru este fosta prezentatoare a unei emisiune matinale și fosta concurentă Survivor România 2021. Aceasta a declarat că este pregătită de noua competiție, iubește stilul și are multă încredere în gusturile ei. Fosta prezentatoare este pregătită să le înfrunte pe celelalte celebrități.

„Pentru mine este o competiție în care mi-am dorit să particip în primul rând pentru că este despre fashion, ceea ce mie îmi place enorm. Mereu am fost pasionată de modă și mereu le-am ajutat pe prietenele mele să se îmbrace. Sunt pregătită din toate punctele de vedere pentru această competiție, mă consider o concurentă cu un potențial mare, sigură pe mine, ambițioasă, puternică și mă văd în finala . Îmi doresc să învăț foarte multe despre fashion și stil din această experiență”, a declarat Raluca Dumitru.

Cine este Raluca Dumitru?

Raluca Dumitru este născută pe 16 noiembrie 1986, în București. De mică a visat să apară la televizor sau să lucreze în televiziune. Faimoasa a absolvit Facultatea de Management Turistic și Comercial. Înainte de a intra în competiția Survivor România, aceasta a avut mai multe apariții la tv și a cochetat cu modellingul, câștigând titlul de „Miss Superkombat” în 2011.

Raluca Dumitru a avut o relație cu Răzvan Botezatu?

Bruneta și Răzvan Botezatu au prezentat împreună o emisiune pe Antena Stars. Fanii speculau că cei doi formează un cuplu, dar la puțin timp acesta a declarat că are o altă orientare sexuală. Aceștia au o relație foarte bună de prietenie și se încurajează reciproc în tot ce își propun, deși în trecut au avut parte de câteva certuri.

” Când m-am întors în România și am luat-o de la zero, din nou, aveam nevoie de ajutorul ei. Doar că și Raluca Dumitru trecea printr-o perioadă dificilă, se despărțise de bărbatul cu care a stat destul de mult timp și între noi lucrurile nu au mai fost la fel. Ne-am certat de curând, și ne-am certat serios. Nu voi intra în amănunte, nu e elegant, dar nu știu nici măcar dacă ne vom împăcă. Claudia Stoica, care este prietena noastră, a amândurora, tot încearcă să ne împace, dar Raluca Dumitru nu vrea să recunoască că a greșit și ea… Și ea, și eu, suntem încăpățânați și nu o să fac eu primul pas, mai ales că nu am greșit eu”, a spus Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro