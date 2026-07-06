„Corul lăudătorilor lui Bolojan funcționează ca un scutec. În loc de o echipă politică de elită, niște oameni inteligenți s-au transformat într-o gardă de corp din bumbac absorbant”, afirmă europarlamentarul Rareș Bogdan, după deciziile Tribunalului București și Tribunalului Ilfov privind hotărârile adoptate de conducerea PNL.

„Cum să recurgi, tu, partid liberal, la atacarea justiției pe toate flancurile? Și ce argumente de noaptea minții… Oare cât de proști îi credeți pe români? Ați decis să-i executați pe cei care au dorit să susțină Guvernul Veștea. Un guvern cu mai mulți liberali decât în prezent. Și v-ați făcut reguli, uitând că un cofetar care ornează frumos un tort nu înseamnă că e automat Rodin”, arată el.

Europarlamentarul invocă prevederile constituționale privind libertatea parlamentarilor de a vota conform propriei conștiințe și afirmă că există o diferență între disciplina internă de partid și exercitarea mandatului parlamentar.

„Constituția este clară. Articolul 69, alin 2: „Orice mandat imperativ este nul. Parlamentarii sunt în serviciul poporului și votează potrivit conștiinței lor”. Principiu democratic care există chiar în Statutul PNL. Detalii, nu? Argumente de genul „dacă un parlamentar ar vota o lege rasistă sau extremistă, conform logicii instanței, partidul nu l-ar mai putea sancționa, ceea ce ar goli de conținut noțiunea de partid politic” face de râs camarila-scutec. Aceasta este o confuzie deliberată între două chestiuni diferite: mandatul imperativ și disciplina de partid”, mai spune europarlamentarul.

Rareș Bogdan susține că partidele pot lua măsuri împotriva membrilor care încalcă regulile, însă acestea trebuie aplicate în mod corect și cu respectarea statutului.

„Partidul are dreptul să-l excludă pe parlamentar, dar trebuie să o facă respectând statutul. Copii, instanța nu a spus că un partid nu își poate sancționa membrii care deviază de la doctrină (în cazul de față, doctrina e Bolojan. Iar statul e tot el). Constituția garantează că votul în plen nu poate fi anulat de partid. Partidul are dreptul să-l excludă pe parlamentar, dar trebuie să o facă respectând statutul. Iar statutul a fost modificat în timpul jocului, nu așa cum cere legea”, explică Rareș Bogdan.

Liberalul susține că există soluții prevăzute de lege pentru situațiile în care apar derapaje grave și respinge ideea că decizia instanței ar bloca posibilitatea partidelor de a acționa în astfel de cazuri.

„Remarc și tentativa de manipulare emoțională – povestea cu o potențială lege rasistă. Știe orice penelist, dar ce penelist, orice român care se uită la știri, că dacă o lege este rasistă sau extremistă, va fi declarată neconstituțională de CCR, nu de comisia de disciplină a PNL.

Statul are mecanisme de protecție, iar partidele nu sunt instanțe supreme de moralitate publică, ci asociații care trebuie să respecte legea. Dacă statutul spune că excluderea sau convocarea unui congres se face în X zile și cu Y voturi, scuza de „situație excepțională” nu are nicio valoare juridică. Nici chiar dacă o invocă tribunalul poporului din Modrogan”, mai spune el.

La finalul mesajului său, europarlamentarul critică modul în care sunt luate deciziile în interiorul partidului și face o paralelă cu perioada în care Liviu Dragnea se afla la conducerea PSD.

„Instanța nu e un notar care consemnează ce decid partidele, ci examinează legalitatea procedurii. Fără acest filtru, deciziile interne nu pot produce efecte juridice.

Un partid bazat pe loialitate personală absolută, dependență de resurse centralizate și protecție în fața adversarilor. Decizia - strânsă în jurul unui nucleu dur, iar dizidența însemna excluderea instantanee. …asta ziceam în era Dragnea. Omul pare acum bebeluș!”

Mesajul lui Rareș Bogdan vine după ce Tribunalul București și Tribunalul Ilfov au emis decizii privind hotărârile adoptate de conducerea PNL susținută de Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni formulate de gruparea contestatară din partid.

Tribunalul Ilfov a invocat principiul constituțional potrivit căruia parlamentarii sunt în serviciul cetățenilor, iar mandatul lor nu poate fi exercitat sub constrângerea partidului.

Judecătorii au arătat că partidele pot avea reguli interne, însă acestea trebuie aplicate cu respectarea Constituției și a propriilor statute.

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu a criticat motivarea Tribunalului Ilfov, susținând că interpretarea dată de judecători afectează autonomia partidelor politice și disciplina internă a formațiunilor.