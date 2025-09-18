Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave

E război pe față între maneliști din cauza banilor de dedicații care au stârnit nemulțumiri pe linie, potrivit lui Tzancă Uraganu. Acesta își acuză colegii mai puțin experimentați că dau bani lăutarilor și apoi cer banii înapoi.

Manelistul a explicat într-un clip pe tiktok de unde atâta supărare. ”Ce harfe au unii lăutari mici, care rămân mici toată viața. De unde vă permiteți să veniți să faceți harfe din astea în fața noastră?! Vezi, doamne, că dați și voi câteva mii de euro la lăutari și apoi să-i cereți înapoi? D-aia o să rămâneți mici toată viața voastră!

Mă refer la niște lăutarasi d-ăștia micuți, care vor să pară și ei ce nu sunt! Niște supozitoare din astea de lăutari. Țineți muzica să vă cânte cât vreți voi, voi și nevestele astea ale voastre, că sunteți urâți și voi și ele, după care cereți banii înapoi?!”, a spus cu indignare Tzancă.

Apoi s-a dat drept exemplu atunci când și el a dat bani la colegii lui. ”Eu am dat, când am fost la finul meu, la Caracal, am dat 15 sau 20.000 de mii de euro. Ca naș, fără să fie petrecerea mea și unii dintre colegi se rugau să îmi dea banii înapoi de rușine că mi-au zis că am dat prea mult.

Și nu am luat nimic. Și apăreți voi niște lichele care o să fiți toată viața mici, să vă dați mari în fața noastră să arătați că ce?? Dați cât vreți voi, puteți să dați 20.000, dar de ce cereți banii înapoi, mă jegurilor?! O să vă dau numele, pentru că sunteți niște ratați, niște lăutari care nu o să ieșiți din divizia C , divizia B maxim și așa o să rămâneți, vai de capul vostru”, a mai declarat cântărețul.

Până acum nu a dat nume, dar cei care îl urmăresc au venit cu tot felul de bănuieli la clipul lui. Rămâne de văzut dacă acest scandal va escalada și cu declarațiilor celor acuzați.