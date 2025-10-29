Rareș Bogdan: Mutarea a 800 de soldați americani din România nu trebuie subestimată

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan a explicat, într-o postare pe Facebook, că decizia de mutare a 800 de soldați din România nu trebuie neglijată. Deputatul afirmă că decizia, luată la reuniunea NATO de săptămâna trecută, trebuie explicată rapid cetățenilor pentru a evita panica și dezinformare, menținând în același timp stabilitatea strategică și economică a României.

Potrivit lui Rareș Bogdan, Statele Unite rămân un partener strategic pentru România, nu doar prin sprijinul militar, ci și prin valorile democratice și libertățile fundamentale pe care le promovează. Parlamentarul a amintit că, în 1918, președintele Woodrow Wilson a susținut principiul autodeterminării națiunilor, contribuind indirect la realizarea Marii Uniri, și că lecțiile legate de libertate și coeziunea unei națiuni rămân relevante pentru România și astăzi.

Rareș Bogdan a precizat că mutarea a 800 de militari americani din România nu trebuie subestimată. Din forțele americane staționate în prezent, aproximativ 1.000 de militari vor rămâne în țară, în timp ce restul vor fi relocați pentru întărirea flancului estic al NATO, în Polonia, Țările Baltice și Ucraina.

Mutarea militarilor americani face parte din strategia NATO de întărire a flancului estic în contextul tensiunilor regionale. Reuniunea Alianței a avut loc luni, iar decizia a fost luată după evaluarea riscurilor de securitate din regiune. Autoritățile române mențin însă baze importante, precum cele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, care continuă să găzduiască unități strategice.

Rareș Bogdan a explicat că România este un partener de încredere pentru SUA și NATO, iar stabilitatea țării este esențială atât pentru siguranța regională, cât și pentru atragerea de investiții externe. El a mai avertizat că dezinformarea și atacurile hibride reprezintă riscuri reale, care pot afecta climatul social și economic dacă nu sunt gestionate corect.

Deputatul a amintit că relația României cu Statele Unite nu este una de moment, ci se construiește în timp, prin respect reciproc și colaborare continuă. El a evocat atât experiența personală din Parlamentul European, cât și exemple istorice, precum discursul președintelui George W. Bush în 2002 la București, care a marcat aderarea României la NATO și garantarea securității naționale prin parteneriatul cu SUA.

Potrivit lui Bogdan, colaborarea cu administrația americană trebuie tratată cu seriozitate, indiferent de schimbările politice din SUA, și se bazează pe angajamente clare privind apărarea și stabilitatea regiunii. Acesta și-a încheiat postarea cu menționarea că președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance nu trebuie subestimați.