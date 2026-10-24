Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan pentru modul în care a gestionat economia în perioada în care a ocupat funcția de premier. Liberalul susține că fostul șef al Guvernului nu a înțeles importanța investițiilor străine și că a insistat asupra unor măsuri de austeritate în loc să urmărească reducerea deficitului prin creșterea economiei.

Rareș Bogdan afirmă că i-a prezentat în repetate rânduri lui Bolojan o strategie bazată pe atragerea capitalului străin, însă propunerile sale nu ar fi fost luate în considerare.

În schimb, europarlamentarul își îndreaptă acum speranțele către noul premier, Luca Niculescu, despre care spune că ar putea înțelege rolul investițiilor în dezvoltarea României.

Europarlamentarul PNL consideră că atragerea investițiilor reprezintă soluția pentru reducerea deficitului și pentru depășirea problemelor economice. Acesta afirmă că i-a transmis fostului premier, inclusiv în timpul întâlnirilor de la Bruxelles, că măsurile de austeritate nu ar trebui să afecteze pensionarii, firmele românești și micii întreprinzători.

„Singura șansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei și lipsa banilor pentru facturilor sunt investițiile. I-am spus-o și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era președinte interimar și apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereții! Omul pur si simplu nu pricepea. I-am spus cu martori de vreo 3, 4 ori, în vizitele lui la Bruxelles, să termine odată cu prostiile și să nu mai încerce să „salveze” economia pe spatele pensionarilor, a companiilor românești decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile și a tot ce înseamnă inițiativă românească”, scrie Rareș Bogdan.

Liberalul afirmă că i-a recomandat lui Bolojan să urmărească reducerea deficitului prin creșterea produsului intern brut, susținută de investiții, și să valorifice avantajele economice ale României.

Europarlamentarul susține că Statele Unite, Canada și statele din zona Golfului dispun de capital care ar putea fi direcționat către economia românească. În opinia sa, investițiile realizate în alte țări din regiune arată că România ar putea atrage sume importante dacă ar crea condițiile necesare.

„Americanii și canadienii au interese și zeci de miliarde pentru investit în România. Țările din zona Golfului, Arabia Saudită, Qatar sau Emiratele Arabe Unite (în special Abu Dhabi și Dubai) au investit în ultimii 2 ani zeci de miliarde în regiune și continuă investițiile, după cum se poate vedea în articolul prezentat. 7.5 mld în Ungaria, 6 + 3 mld în Serbia, 5.5 mld în Cehia, acum 15 mld anunțate pentru Grecia”, susține Rareș Bogdan.

Acesta mai afirmă că România a avut la dispoziție miliarde de euro care nu au fost utilizate pentru proiectele de investiții avute în vedere.

„Au mai alocat, acum vreo 3 ani, vreo 4 miliarde pentru România, din care au reușit să pună la treabă efectiv sub 500 de milioane, restul de 3,5 mld returnându-i după un an în care banii au așteptat investiții care nu se mai deblocau”, afirmă europarlamentarul PNL.

În opinia liberalului, România rămâne o destinație atractivă pentru investitorii internaționali, datorită resurselor și oportunităților din mai multe sectoare economice. Printre domeniile pe care le consideră importante se numără energia, agricultura, hidrocarburile și metalele neferoase.

„Cu toate astea, atât Emiratele, cât și restul investitorilor din Golf, alături de americani, canadieni, britanici și diverse state europene sau (din nou) India văd România ca pe o zonă emergentă sigură, cu un potențial uriaș în zona energiei, agriculturii, hidrocarburilor și metalelor neferoase. Plus ca producător de oțel în perspectiva reconstrucției Ucrainei”, scrie Rareș Bogdan.

Europarlamentarul își continuă criticile la adresa fostului premier și susține că valoarea investițiilor ar fi scăzut semnificativ în perioada în care acesta s-a aflat la conducerea Guvernului. Rareș Bogdan pune această evoluție pe seama lipsei unei strategii eficiente pentru atragerea capitalului străin.

„Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total și nu a înțeles rolul investițiilor străine în creșterea PIB și a nivelului de trai și dezvoltarea României (căzute de la 3,4 mld anual la 700 de milioane, în mandatul lui), noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe, lucrative, pe teritoriul României”, afirmă Rareș Bogdan.

După criticile la adresa lui Ilie Bolojan, europarlamentarul PNL își exprimă încrederea că Luca Niculescu va acorda o atenție mai mare atragerii investițiilor. Rareș Bogdan invocă experiența acestuia în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit liberalului, aderarea la organizație ar putea consolida încrederea investitorilor prin reguli mai previzibile, transparență în cheltuirea banilor publici și măsuri care să limiteze instabilitatea și corupția.

„Avem un premier care, în ultimii 3 ani, a fost preocupat activ de aderarea României la OCDE. Intrarea țării noastre în această organizație este garanția că va juca în prima ligă economică a lumii, unde banii publici sunt cheltuiți transparent, legile oferă predictibilitate, iar investitorii au garanții că își pot plasa capitalul fără să se teamă de instabilitate și corupție. Sper sincer ca măcar Luca Niculescu să înțeleagă rolul investițiilor în stabilizarea și apoi prosperitatea României!”, scrie Rareș Bogdan.

Europarlamentarul afirmă că ar fi preferat ca măsurile propuse de el să fie puse în practică de o componentă liberală a guvernării. Totuși, acesta susține că obiectivul principal trebuie să fie dezvoltarea României și îmbunătățirea nivelului de trai, indiferent de partidele aflate la putere.

„P.S. Mi-ar fi plăcut ca toate acestea să le realizeze o componentă liberală a guvernării. Dar până la urmă mă interesează ca țara noastră să prospere și românii să o ducă mai bine, indiferent de capacitatea partidelor de adaptabilitate la noile provocări și lumea cea nouă. România trebuie să meargă înainte. Cu sau fără partide vechi. Italia este un exemplu bun”, scrie Rareș Bogdan.