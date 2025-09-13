Rareș Bogdan, europarlamentar PPE: Va reuși Moldova, căci alături de ea este toată inima Europei!

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan, unul dintre inițiatorii rezoluției de accelerare a aderării Republicii Moldova la UE, spune că negocierea pe capitole a aderării se poate face deja, potrivit unei postări pe Facebook. „Considerăm că se poate deschide negocierea pe capitole”, declară politicianul PNL.

Declarația eurodeputatului PPE vine după ce Parlamentul European a adoptat, joi, cu majoritatea de voturi, o rezoluţie prin care se cere accelerarea aderării Republicii Moldova la UE, precum şi creşterea sprijinului financiar pentru Chișinău.

Rezoluția a fost adoptată cu o largă majoritate, de peste 75% din totalul parlamentarilor Uniunii Europene. Documentul afirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, țară confruntată cu amenințările hibride și interferențele din partea Rusiei lui Putin, în plină campanie electorală pentru alegerea parlamentului local.

„Sunt printre inițiatorii rezoluției care cere accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, adoptată cu 490 de voturi. Considerăm că se poate deschide negocierea pe capitole”, a scris Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PPE se declară optimist cu privire la capacitatea Chișinăului, ajutat de Uniunea Europeană, de a face față atacurilor de tipul războiului hibrid din partea Kremlinului.

„Comisia trebuie să suplimenteze ajutorul financiar și tehnic pentru a ajuta Basarabia să iasă de sub atacul hibrid al Federației Ruse, de sub amenințarea constantă la care recurge Kremlinul fără niciun scrupul”, mai spune Rareș Bogda..

El își încheie postarea într-o notă optimistă: „Și David l-a învins pe Goliat! Va reuși și Moldova, căci alături de ea este toată inima Europei!”

Reamintim că Republica Moldova este în plin proces de aderare la Uniunea Europeană după ce, în martie 2022 a depus o cerere de aderare și în iunie 2022 a primit statutul de țară candidată.

Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. De asemenea, UE și Republica Moldova cooperează în contextul Parteneriatului estic.

Dar continuarea procesului de aderare la UE depinde acum de rezultatul alegerilor parlamentare. Și asta pentru că, dacă ar ajunge la guvernare partidele pro-ruse, acestea ar putea bloca procesul de aderare pentru câţiva ani, cum s-a întâmplat în Georgia.