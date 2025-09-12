Raport Recorded Future: Kremlinul vrea să transforme Republica Moldova într-o nouă Belarus

Republica Moldova. Obiectivul Kremlinului este să readucă Republica Moldova în lumea rusă și să o transforme într-o nouă Belarus. Avertismentul se regăseşte într-un raport publicat de Insikt Group și platforma americană Recorded Future.

Recorded Future este o platformă americană de securitate cibernetică, fondată în 2009 și cu sediul la Boston, SUA. Este una dintre cele mai mari companii de profil din lume și furnizează informații despre amenințări cibernetice, actori statali și non-statali, atacuri, infrastructuri compromise și riscuri geopolitice.

Experţii Recorded Future susţin că Kremlinul, prin agenţii şi propagandiştii săi, desfăşoară în Republica Moldova mai multe operațiuni de influență. Având ca scop subminarea încrederii cetățenilor în procesul electoral. Iar în final, și sabotarea parcursului european al statului.

Printre propagandiştii ruşi se numără platformele Operation Overload, Operation Undercut, Pravda Moldova, Portal Kombat. Iar principalul agent al Moscovei cu misiunea de a deturna parcursul europeanj este fugarul Ilan Şor, cu platformele controlate de el Evrazia și Moldova24-

Potrivit raportorilor, entităţile respective transmit în continuu mesaje și materiale cu conţinut care să discrediteze președintele Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate. Prezentânu-i drept corupți și trădători ai intereselor naționale.

Raportul arată că propaganda rusă prezintă integrarea europeană ca pe o catastrofă pentru economia și identitatea R. Moldova. În timp ce apropierea de Rusia este descrisă ca singura soluție avantajoasă.

Potrivit experţilor Recorded Future, mesajele transmise de propagandiştii ruşi se bazează pe falsuri, deepfake-uri și manipulări grosolane.

De exemplu, au fost videoclipuri trucate în care Maia Sandu apare rostind declarații compromițătoare, titluri false atribuite unor instituții media precum BBC sau Deutsche Welle. La fel, și imagini șocante – cu președintele la ghilotină sau prezentată drept „păpușa Bruxelles-ului”.

Propagandiştii ruşi încearcă să sperie alegătorii cu falsuri precum că guvernarea intenţionează să anuleze pensiile. Iar integrarea în UE ar aduce războiul cu Rusia, economia ar intra în colaps.

Iar pentru a reduce prezenţa alegătorilor la urne a moldovenilor, a fost lansat falsul că alegerile ar fi deja trucate.

Aceste mesaje false sunt distribuite intens pe rețele sociale, în special pe TikTok și Facebook.

Experții atrag atenția că, deși aceste campanii nu au schimbat încă definitiv opțiunile alegătorilor, ele reprezintă o amenințare majoră la adresa democrației. Cel mai mare pericol este subminarea încrederii cetățenilor în instituții, presă și procesul electoral.

Pentru a contracara atacurile, raportul recomandă autorităților și mass-mediei să informeze rapid și transparent publicul despre știrile false. Iar platformele tehnologice să acționeze prompt împotriva conturilor false, deepfake-urilor și rețelelor de dezinformare.

O altă recomandare sunt campaniile de educaţie desfăşurate de mass-media pentru consumatorii de informaţie. Astfel încât alegătorii să poată recunoaște informaţiile false şi manipulatoare.