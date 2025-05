Social Rămâi fără cazare, deși ai rezervare. Manevrele prin care ești păcălit







Vacanța de vară care se apropie aduce în prim plan tot felul de situații dubioase legate de cazare, deși sezonul estival nu a început încă. Unii proprietari, dându-și seama că au pus preț prea mic, anulează rezervările și repostează la un preț mai mare.

O altfel de ”țeapă” la cazare

Pe un forum de călătorii, un participant s-a plâns legat de această situație. Mai exact ar fi făcut rezervări, care ulterior i-au fost anulate sub pretextul unui incident. ”Am făcut o rezervare prin booking în luna martie. Rezervarea a fost acceptată. Am schimbat mesaje cu proprietarul prin poșta booking referitor la unele concretizări - parcare, amplasare exactă s.a.m.d.

Ieri primesc mesaj prin poșta booking, cum că are probleme cu țevile și până în luna august/rezervarea e la jumătatea lui august/, nu reușește să se descurce. Numai cică din septembrie va fi gata. Eu intru pe pagina locației și văd datele de rezervare sunt deschise și pe lunile mai, și pe iunie, și pe iulie, dar, prețul e deja mai mare.

Am încercat să fac de probă și rezervare în iulie, zic, poate nu au fost ceva modificări. Și, spre marea mea mirare, rezervarea de probă a fost acceptată, drept, cu alt preț mai mare. Și peste 10 minute, primesc răspunsul de la proprietar, cică mă salută, îmi mulțumește de rezervare și parcarea este gratuită la proprietate”, a povestit participantul.

Situație fără ieșire

Acesta a adăugat că proprietarul nu s-a uitat să vadă că avea conversația cu el mai sus. ”Nici măcar nu s-a uitat, că are mai sus corespondența anterioară cu mine și am rezervare la el. Ce ziceți? Acum, după ce am refuzat restul ofertelor potrivite pe booking, în favoarea acestei cazări.

Multe din locațiile convenabile după amplasare și preț s-au ocupat deja. Are cineva un contact direct telefonic al serviciului suport clienti, sau cum se procedează în așa situații”, a explicat participatul. Cert este că nimeni din grup nu a putut să îi dea o îndrumare cu privire la pașii care trebuie urmați în aceste situații.