Radu Miruță, replică pentru Victor Ponta: Mincinos dovedit in repetate rânduri

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat într-o postare pe Facebook la acuzațiile făcute de fostul premier Victor Ponta la adresa sa, acuzând că răspândește informații false și că acționează în dezinteresul României, prezentându-l drept „plagiator dovedit” și un consultant al guvernelor unor țări non-UE.

El afirmă că aceste acțiuni „spun multe despre el și disperarea găștii din jurul lui” și adaugă că „probabil îi e greu când nu ai loc de muncă și vrei să pari relevant pe ceea ce pare a fi banii altora”. Miruță deține și interimatul Ministerului Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu în contextul neregulilor din CV.

Ministrul Economiei și-a publicat vineri diplomele, ca răspuns la acuzațiile lui Victor Ponta că ar fi urmat simultan două facultăți în București și Târgu Jiu. Miruță a a explicat că, neavând restanțe la facultatea din București, a susținut examenele care se suprapuneau la Târgu Jiu în sesiunea de toamnă.

Miruță a declarat că doctoratul său este „pe bune, nu ca al lui Victor Ponta” și a explicat că reacțiile fostului premier reflectă nemulțumirea acestuia față de „corectitudine și competență”. Ministul a declarat că își va continua activitatea de ministru pentru a asigura dreptul cetățenilor de a fi informați corect.

Victor Ponta a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Radu Miruță și-a continuat activitatea de expert judiciar până în aprilie 2023, deși calitatea de deputat era incompatibilă cu alte funcții publice sau private, potrivit Constituției și Statutului deputaților și senatorilor.

Ponta a precizat că documentul oficial prevedea suspendarea lui Miruță pentru incompatibilitate, însă legea nu a fost aplicată, iar Agenția Națională de Integritate nu s-a sesizat. Fostul premier a adăugat că Miruță a fost ulterior promovat în funcția de ministru al Economiei, „de unde își îndeplinește misiunea de a distruge ce a mai rămas din industria militară a României și de a direcționa fonduri europene către firme externe.”