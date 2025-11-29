Politica

Radu Miruță, replică pentru Victor Ponta: Mincinos dovedit in repetate rânduri

Radu Miruță, replică pentru Victor Ponta: Mincinos dovedit in repetate rânduriRadu Miruță. Sursă foto: Facebook
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat într-o postare pe Facebook la acuzațiile făcute de fostul premier Victor Ponta la adresa sa, acuzând că răspândește informații false și că acționează în dezinteresul României, prezentându-l drept „plagiator dovedit” și un consultant al guvernelor unor țări non-UE.

Radu Miruță îl acuză pe Victor Ponta de răspândirea de informații false

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a publicat sâmbătă pe Facebook un mesaj în care îl acuză pe fostul premier Victor Ponta că scrie la câteva ore informații mincinoase despre el. În postare, Miruță enumeră mai multe critici la adresa lui Ponta, inclusiv acuzația de plagiat și implicarea în consultanță pentru guvernele unor țări non-UE.

El afirmă că aceste acțiuni „spun multe despre el și disperarea găștii din jurul lui” și adaugă că „probabil îi e greu când nu ai loc de muncă și vrei să pari relevant pe ceea ce pare a fi banii altora”. Miruță deține și interimatul Ministerului Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu în contextul neregulilor din CV.

Ministrul Economiei și-a publicat diplomele după acuzațiile făcute de Ponta

Ministrul Economiei și-a publicat vineri diplomele, ca răspuns la acuzațiile lui Victor Ponta că ar fi urmat simultan două facultăți în București și Târgu Jiu.  Miruță a a explicat că, neavând restanțe la facultatea din București, a susținut examenele care se suprapuneau la Târgu Jiu în sesiunea de toamnă.

Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină
Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral
Radu Miruță, diploma de doctorat

Sursa foto: Facebook

Miruță a declarat că doctoratul său este „pe bune, nu ca al lui Victor Ponta” și a explicat că reacțiile fostului premier reflectă nemulțumirea acestuia față de „corectitudine și competență”. Ministul a declarat că își va continua activitatea de ministru pentru a asigura dreptul cetățenilor de a fi informați corect.

Victor Ponta a criticat activitatea de ministru a lui Radu Miruță

Victor Ponta a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Radu Miruță și-a continuat activitatea de expert judiciar până în aprilie 2023, deși calitatea de deputat era incompatibilă cu alte funcții publice sau private, potrivit Constituției și Statutului deputaților și senatorilor.

Ponta a precizat că documentul oficial prevedea suspendarea lui Miruță pentru incompatibilitate, însă legea nu a fost aplicată, iar Agenția Națională de Integritate nu s-a sesizat. Fostul premier a adăugat că Miruță a fost ulterior promovat în funcția de ministru al Economiei, „de unde își îndeplinește misiunea de a distruge ce a mai rămas din industria militară a României și de a direcționa fonduri europene către firme externe.”

1
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

