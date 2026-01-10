Radu Marinescu, despre revocarea procurorului-șef de la DNA: Poate fi făcută doar pe bază de probe
- Andreea Răzmeriță
- 10 ianuarie 2026, 14:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că mandatul lui Marius Voineag se apropie de final și că timpul nu ar permite o procedură de revocare, afirmând că revocarea procurorului șef al DNA poate avea loc doar pe baza unor probe și elemente concrete.
Ministrul Justiției despre revocarea lui Daniel Voineag din fruntea DNA
Radu Marinescu a declarat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că revocarea unui procuror șef trebuie realizată strict în conformitate cu prevederile legale, care sunt clare și restrictive. El a precizat că pentru o astfel de măsură trebuie să existe probe și elemente concrete care să fundamenteze analiza.
”Trebuie să existe probe, trebuie să existe elemente concrete care să fundamenteze o analiză care să conducă la propunerea unei astfel de soluţii.” a declarat Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Ministrul a adăugat că materialele de presă pot ridica semne de întrebare, dar clarificările trebuie să vină de la instituțiile abilitate în statul de drept. Marinescu a subliniat că adevărul și reacțiile consecutive trebuie stabilite pe baza probelor și a elementelor concrete, fără a întârzia.
Radu Marinescu: Vocea străzii contează, dar revocarea se bazează pe probe
Radu Marinescu a afirmat că cetățenii sunt liberi să-și exprime îngrijorările, dar orice demers într-un stat de drept trebuie fundamentat pe probe. El a precizat că, până în prezent, nicio investigație a Inspecției Judiciare, a parchetelor sau a altor entități nu a relevat elemente care să justifice revocarea unui procuror șef.
Marinescu a subliniat că, pe lângă lipsa probelor, calendarul foarte restrâns face ca o eventuală procedură de revocare să fie practic imposibilă din punct de vedere cronologic. Ministrul Justiției a recunoscut însă că „strada poate să fie o voce întotdeauna”.
Revocarea procurorilor se va face în conformitate cu legea
Ministrul Justiției a declarat că intenționează să acționeze strict în conformitate cu legea în cazul revocării unui procuror. Acesta a explicat că fiecare procedură trebuie să fie instituțională, corectă și obiectivă, chiar dacă există probe sau elemente concrete care să o justifice.
Ministrul a explicat că obiectivul final este ca justiția să funcționeze și să nu devină o miză politică. Radu Marinescu a explicat că și în prezența probelor, acțiunea trebuie făcută într-un cadru legal și corect, pentru a se menține mentalitatea într-un stat de drept.
