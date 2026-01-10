Radu Marinescu, despre revocarea procurorului-șef de la DNA: Poate fi făcută doar pe bază de probe

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că mandatul lui Marius Voineag se apropie de final și că timpul nu ar permite o procedură de revocare, afirmând că revocarea procurorului șef al DNA poate avea loc doar pe baza unor probe și elemente concrete.

Radu Marinescu a declarat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că revocarea unui procuror șef trebuie realizată strict în conformitate cu prevederile legale, care sunt clare și restrictive. El a precizat că pentru o astfel de măsură trebuie să existe probe și elemente concrete care să fundamenteze analiza.

”Trebuie să existe probe, trebuie să existe elemente concrete care să fundamenteze o analiză care să conducă la propunerea unei astfel de soluţii.” a declarat Ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ministrul a adăugat că materialele de presă pot ridica semne de întrebare, dar clarificările trebuie să vină de la instituțiile abilitate în statul de drept. Marinescu a subliniat că adevărul și reacțiile consecutive trebuie stabilite pe baza probelor și a elementelor concrete, fără a întârzia.

Radu Marinescu a afirmat că cetățenii sunt liberi să-și exprime îngrijorările, dar orice demers într-un stat de drept trebuie fundamentat pe probe. El a precizat că, până în prezent, nicio investigație a Inspecției Judiciare, a parchetelor sau a altor entități nu a relevat elemente care să justifice revocarea unui procuror șef.

Marinescu a subliniat că, pe lângă lipsa probelor, calendarul foarte restrâns face ca o eventuală procedură de revocare să fie practic imposibilă din punct de vedere cronologic. Ministrul Justiției a recunoscut însă că „strada poate să fie o voce întotdeauna”.

Ministrul Justiției a declarat că intenționează să acționeze strict în conformitate cu legea în cazul revocării unui procuror. Acesta a explicat că fiecare procedură trebuie să fie instituțională, corectă și obiectivă, chiar dacă există probe sau elemente concrete care să o justifice.

Ministrul a explicat că obiectivul final este ca justiția să funcționeze și să nu devină o miză politică. Radu Marinescu a explicat că și în prezența probelor, acțiunea trebuie făcută într-un cadru legal și corect, pentru a se menține mentalitatea într-un stat de drept.