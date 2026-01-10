Radu Marinescu: Nu există negocieri politice pentru numirea șefilor DNA și DIICOT

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că numirile viitorilor procurori șefi și adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) se vor face strict în conformitate cu legea și nu vor fi rezultatul unor negocieri politice.

Întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă au început discuții între PSD, Guvern și președintele Nicușor Dan pe tema acestor numiri, Marinescu a afirmat: „Este de precizat un lucru care trebuie înțeles foarte riguros și anume că aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispozițiile legii. Din perspectiva mea, nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci doar de respectarea dispozițiilor legale.”

Ministrul a mai spus că încurajează orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concursurile organizate de Ministerul Justiției: „Orice procuror care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și dorește să se înscrie în procedură poate să o facă. Eu vă asigur că, cel puțin în ce privește această procedură și Ministerul Justiției, nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Se poate vorbi doar despre rigoare, respectarea legii și evaluarea tuturor candidaturilor”.

Procedura implică selecția candidaților de către Ministerul Justiției în cadrul unei comisii, urmată de un aviz consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), secția de procurori. Președintele României are ultimul cuvânt în aprobarea propunerilor, iar noii procurori își vor prelua mandatul la încetarea celui anterior.

Potrivit legislației, președintele Nicușor Dan poate respinge propunerea pentru șefia DNA sau DIICOT dacă consideră că nu corespunde criteriilor legale sau viziunii manageriale. Această respingere poate fi repetată până la acceptarea unei propuneri.

Ministrul a adăugat că speră ca respectarea limitelor legale de către toate părțile implicate „să conducă la selecția unor procurori capabili să conducă parchetele într-un mod profesional și onest”.

Întrebat dacă actualii procurori șefi ai DNA sau DIICOT pot obține un al doilea mandat, Marinescu a răspuns că legea nu exclude această posibilitate.

„A declara verbal că cineva este sau nu binevenit ar fi un demers neconform legii. Orice procuror care îndeplinește condițiile legale poate să participe”, a precizat ministrul.

Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru funcțiile de procuror general și adjunct, procuror-șef și adjuncți ai DNA, precum și procuror-șef și adjuncți ai DIICOT:

-Termenul pentru depunerea candidaturilor: 9 februarie, ora 12:00

-Data transmiterii propunerilor către CSM: 2 martie