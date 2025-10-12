Radu Marinescu, despre nemuțumirile magistrașior față de pensii: Nu trebuie să sufere oamenii

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că magistraţii care protestează de mai multe săptămâni, nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei, trebuie să acţioneze responsabil. El a spus la Antena 3 CNN cetăţenii sau alte categorii implicate în actul de justiţie, nu tebuie să sufere:

„Orice categorie profesională îşi poate manifesta nemulţumirea. În egală măsură, este foarte important, mai ales pentru puterile din stat, să acţioneze responsabil şi foarte atent pentru a răspunde aşteptărilor legitime ale cetăţeanului, care, până la urmă, i-a acordat acelei puteri legitimitatea, statutul şi toate drepturile”

Dacă cetăţeanul este dezamăgit, dacă cetăţeanul este nemulţumit, dacă cetăţeanul este frustrat de dreptul său de acces la justiţie, de soluţionarea procesului său cu celeritate, atunci înseamnă că menirea uneia dintre puterile din stat nu se realizează, este mesajul ministrului pentru magistrți.

Ministrul a mai spus că problemele trebuie rezolvate „pe bază de loialitate, de comunicare onestă, de respectarea rolului fiecăruia”. Parlamentul şi Executivul au dreptul să legifereze şi să implementeze politici publice, iar puterea judecătorească trebuie să stabilească ce este drept sau injust într-un raport juridic.

„Fiecare trebuie să ne înţelegem rolul şi să acţionăm în limitele acelui rol”, a adăugat Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei a mai spus că magistraţii trebuie să manifeste nemulţumirea fără a pune presiune pe cetăţeni sau pe profesioniştii implicaţi în actul de justiţie, cum sunt avocaţii sau experţii. „Eu am solicitat şi solicit ca, în ceea ce priveşte manifestarea unor nemulţumiri, aceasta să nu se facă în detrimentul cetăţeanului sau a altor categorii care participă la actul de justiţie.”

Al doilea pachet de măsuri adoptat recent de Guvern pentru reducerea deficitului include modificări privind vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei. Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituţională, care a amânat deja de două ori pronunţarea asupra acestuia.