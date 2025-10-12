Justitie

Radu Marinescu, despre nemuțumirile magistrașior față de pensii: Nu trebuie să sufere oamenii

Comentează știrea
Radu Marinescu, despre nemuțumirile magistrașior față de pensii: Nu trebuie să sufere oameniiRadu Marinescu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că magistraţii care protestează de mai multe săptămâni, nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei, trebuie să acţioneze responsabil. El a spus la Antena 3 CNN cetăţenii sau alte categorii implicate în actul de justiţie, nu tebuie să sufere:

„Orice categorie profesională îşi poate manifesta nemulţumirea. În egală măsură, este foarte important, mai ales pentru puterile din stat, să acţioneze responsabil şi foarte atent pentru a răspunde aşteptărilor legitime ale cetăţeanului, care, până la urmă, i-a acordat acelei puteri legitimitatea, statutul şi toate drepturile”

Dacă cetăţeanul este dezamăgit, dacă cetăţeanul este nemulţumit, dacă cetăţeanul este frustrat de dreptul său de acces la justiţie, de soluţionarea procesului său cu celeritate, atunci înseamnă că menirea uneia dintre puterile din stat nu se realizează, este mesajul ministrului pentru magistrți.

Radu Marinescu:Fiecare trebuie trebuie să ne înțelegem rolul

Ciocan ju

Sursa foto: Arhiva EVZ

Ministrul a  mai spus că problemele trebuie rezolvate „pe bază de loialitate, de comunicare onestă, de respectarea rolului fiecăruia”. Parlamentul şi Executivul au dreptul să legifereze şi să implementeze politici publice, iar puterea judecătorească trebuie să stabilească ce este drept sau injust într-un raport juridic.

Brașovul, orașul de poveste al Transilvaniei, recomandat de The Times pentru un city break. Ce i-a impresionat pe britanici
Brașovul, orașul de poveste al Transilvaniei, recomandat de The Times pentru un city break. Ce i-a impresionat pe britanici
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada

„Fiecare trebuie să ne înţelegem rolul şi să acţionăm în limitele acelui rol”, a adăugat Radu Marinescu.

Ministrul Justiţiei a mai spus că magistraţii trebuie să manifeste nemulţumirea fără a pune presiune pe cetăţeni sau pe profesioniştii implicaţi în actul de justiţie, cum sunt avocaţii sau experţii. „Eu am solicitat şi solicit ca, în ceea ce priveşte manifestarea unor nemulţumiri, aceasta să nu se facă în detrimentul cetăţeanului sau a altor categorii care participă la actul de justiţie.”

Legea pensiilor, contestată la Curtea Constituţională

Al doilea pachet de măsuri adoptat recent de Guvern pentru reducerea deficitului include modificări privind vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei. Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituţională, care a amânat deja de două ori pronunţarea asupra acestuia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:57 - De la conu Costică la baronul Stârcea: Cum au profitat comuniștii de memorialiștii interbelici
21:48 - România - Austria, de la ora 21.45. Meci decisiv pentru Cupa Mondială 2026. Echipele de start
21:40 - Grindeanu: Nicuşor Dan are stofă de politician. Relația cu Bolojan rămâne instituțională
21:31 - Monede de colecție extrem de valoroase. Patru piese care pot aduce sume impresionante
21:22 - Radu Marinescu, despre nemuțumirile magistrașior față de pensii: Nu trebuie să sufere oamenii
21:11 - Cât costă și cum poți ajunge în pelerinaj la sfinții Efrem, Nectarie și Ioan Rusul

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale