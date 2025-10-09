Justitie

Ministrul Justiției, soluția pentru criza din instanțe: România se alătură integrării AI în justiție

Ministrul Justiției, soluția pentru criza din instanțe: România se alătură integrării AI în justițieInteligența artificială. Sursă foto: Freepik
România a fost invitată de către Franța la un proiect European legat de introducerea AI în Justiție, a precizat ministrul Radu Marinescu. Întregul demers are ca umbrella digitalizarea sistemului.

Cum va fi introdusă AI în justiție

În contextul ultimelor  frământări din sistemul juridic, ministrul justiției a făcut un anunț care a fost trecut cu vederea. Mai exact, România a fost invitată de către Franța la un proiect European unde este inclusă și introducerea inteligenței artificiale în domeniul justiției. Ministrul a explicat că AI nu ar înlocui actul de justiție.

„Și pe noi ne preocupă utilizarea inteligenței artificiale în justiție. Nu putem lăsa inteligenței artificiale să tranșeze un raport de drept. Este cu adevărat o provocare a viitorului”, a declarat el.

Soluționarea alternativă a litigiilor

”Digitalizarea justiției este un exemplu grăitor. Dosarele electronice, inteligența artificială, soluționarea alternativă a litigiilor – toate acestea aduc eficiență, dar ridică întrebări etice. Cine este responsabil pentru o decizie luată cu ajutorul unui algoritm? Cum asigurăm transparența și controlul democratic?

Justiție

Justiție. Sursă foto: Freepik

În fața acestor provocări, sistemul de justiție nu trebuie să se închidă în sine, ci să devină mai deschis, mai participativ, mai uman. Trebuie să cultivăm nu doar competența juridică, ci și empatia, discernământul și responsabilitatea”, a mai spus acesta. Cu toate acestea problemele din justiție nu par să își găsească o rezolvare deși sunt afectați mii de oameni.

Lege pentru integritatea funcției publice

La acest demers se adaugă adoptarea unui proiect de lege privind integritatea funcției publice în contextul aderării la OCDE. Ce va viza acest proiect vom afla cel mai probabil când va fi pus în dezbatere publică.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care încrederea în instituțiile statului este din ce în ce mai scăzută.

