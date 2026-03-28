Radiografia amară făcută de Ion Țiriac după încă un eșec major al fotbalului românesc

Ion Țiriac a comentat public eliminarea naționalei României din cursa pentru Campionatul Mondial din 2026, după înfrângerea din barajul cu Turcia, scor 0-1. Declarațiile au fost făcute la inaugurarea turneului ATP 250 Țiriac Open.

Ion Țiriac a încercat să identifice și să transmită faptul că problemele fotbalului românesc au rădăcini mult mai adânci decât pare la prima vedere.

România a ratat astfel o nouă calificare la un turneu final, după ce ultima prezență la un Campionat Mondial datează din 1998. În actuala campanie, echipa antrenată de Mircea Lucescu a terminat grupa preliminară pe locul 3, dar a ajuns la baraj prin intermediul Nations League. Meciul decisiv s-a disputat la Istanbul, unde Turcia s-a impus cu 1-0.

Ion Țiriac nu a fost surprins de rezultatul meciului Turcia - România

Ion Țiriac a declarat că diferența dintre cele două echipe a fost vizibilă pe teren și că rezultatul nu este surprinzător.

„Am spus întotdeauna că nu mă pricep la fotbal și o mai spun încă o dată. Jucătorul de fotbal are mingea la picioare 2 minute din cele 90. În celelalte 88 de minute trebuie să înceapă să joace sau să învețe să joace fără minge. Mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate”, a declarat Ion Țiriac.

În continuarea intervenției, acesta a făcut referire la una dintre fazele importante ale meciului și la diferența de joc dintre cele două echipe.

„Să dai bara aia, ca acolo, înseamnă ghinion. Însă, pe de altă parte, să recunoaștem că au fost mai buni decât noi. Au făcut un pressing mai bun decât noi”, a afirmat Țiriac.

Sursă foto: Facebook

Ion Țiriac spune că problemele fotbalului românesc sunt vechi de zeci de ani

Fostul sportiv a subliniat că eliminarea din baraj nu reprezintă momentul în care România a pierdut calificarea, ci doar consecința unor probleme acumulate în timp.

„Nu s-a pierdut aici calificarea, calificarea s-a pierdut acum 20-30 de ani, de când nu am mai făcut nimic pentru sport”, a declarat Ion Țiriac.

În opinia sa, lipsa investițiilor și a unei strategii coerente a afectat performanțele pe termen lung ale fotbalului românesc.

Critici privind lipsa academiilor și modelul de dezvoltare a jucătorilor

Ion Țiriac a vorbit despre rolul academiilor în formarea jucătorilor și a făcut o comparație între situația actuală și ceea ce ar fi fost necesar.

„Nu am avut decât o școală pentru fotbal, a lui Hagi, în loc să avem 50 de școli de fotbal”, a declarat acesta.

Referirea îl vizează pe Gheorghe Hagi, fondatorul uneia dintre cele mai cunoscute academii de fotbal din România.

Țiriac a continuat și a explicat impactul lipsei de infrastructură în dezvoltarea jucătorilor.

„Campionatul românesc are mai mult de 50% străini care joacă, iar românii nu mai au o posibilitate ușoară să joace în prima divizie”, a afirmat acesta.

Probleme legate de construcția echipei naționale

Fostul sportiv a vorbit și despre dificultățile în formarea unei echipe competitive la nivel național.

„Hagi a fost și este un om care se pricepe. Asta e meseria lui, nu numai pasiunea lui”, a declarat Ion Țiriac.

În același timp, acesta a subliniat limitele în construirea unei echipe într-un timp scurt.

„Însă nu poți, cu un Hagi sau cu un Lucescu, să ai 11 jucători din 11 colțuri ale lumii și, într-o săptămână, să faci o echipă”, a afirmat Țiriac.

