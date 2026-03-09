Rachetă balistică lansată din Iran, interceptată de NATO după ce a intrat în spațiul aerian al Turciei

Sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat o nouă rachetă balistică lansată din Iran după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al Turciei, a anunțat luni Ministerul Apărării de la Ankara, potrivit Reuters.

Incidentul reprezintă al doilea caz de acest tip raportat în ultima săptămână și are loc pe fondul tensiunilor crescute din regiune.

Potrivit autorităților turce, interceptarea a avut loc în estul Mării Mediterane, iar operațiunea a fost realizată de sistemele de apărare aeriană ale Alianței Nord-Atlantice.

Ministerul Apărării a transmis că Turcia va continua să reacționeze ferm la orice amenințare care îi afectează spațiul aerian sau securitatea.

În urma incidentului, autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime, deși fragmente din muniția interceptată au căzut pe teritoriul turc.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Apărării din Turcia a precizat că racheta balistică lansată din Iran a fost detectată după ce a intrat în spațiul aerian al țării. Sistemele de apărare ale NATO au intervenit pentru a neutraliza proiectilul.

Reprezentanții ministerului au confirmat incidentul și au transmis că autoritățile monitorizează atent evoluția situației. Potrivit comunicatului, „sistemele de apărare aeriană ale NATO din estul Mării Mediterane au doborât o a doua rachetă balistică lansată din Iran, care a intrat în spațiul aerian al Turciei”.

Oficialii turci au avertizat că Ankara va continua să ia măsuri pentru a-și proteja teritoriul. Ministerul Apărării a subliniat că „Turcia va lua fără ezitare măsurile necesare”.

De asemenea, autoritățile au făcut apel la toate părțile implicate în tensiunile regionale să țină cont de avertismentele formulate de Ankara.

Ministerul Apărării a precizat că, în urma interceptării rachetei, unele fragmente de muniție au căzut în provincia Gaziantep, situată în sud-estul Turciei. Zona se află în apropierea granițelor cu Siria și este considerată o regiune strategică pentru securitatea regională.

Autoritățile au anunțat că echipele de intervenție au fost trimise în zonă pentru a evalua situația și pentru a asigura perimetrul. În comunicatul oficial se arată că „unele părți de muniție au căzut în provincia sud-estică Gaziantep și nu au existat victime în incident”.

Instituțiile responsabile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate locurile unde au ajuns resturile rezultate după interceptare.

Incidentul reprezintă al doilea caz în care o rachetă balistică lansată din Iran ajunge în spațiul aerian al Turciei în decurs de o săptămână, potrivit autorităților turce.

Situația este monitorizată de Ankara și de partenerii săi din NATO, în contextul evoluțiilor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu. Turcia este membră a Alianței Nord-Atlantice și găzduiește sisteme de apărare aeriană integrate în structura NATO.

Autoritățile turce nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre traiectoria exactă a rachetei sau despre circumstanțele lansării acesteia, însă au subliniat că mecanismele de apărare au funcționat conform procedurilor.

Incidentul este unul dintre episoadele recente care reflectă tensiunile militare din regiune și impactul acestora asupra statelor aflate în proximitate.