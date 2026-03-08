Teheranul, acoperit de fum negru după atacuri asupra infrastructurii petroliere a Iranului

Capitala Iranului, Teheran, a fost acoperită de un nor dens de fum negru duminică, după ce lovituri aeriene atribuite Statelor Unite și Israelului au provocat incendii majore la instalații petroliere din apropierea orașului, potrivit The Telegraph.

Incendiile au izbucnit peste noapte și au ars timp de mai multe ore, afectând calitatea aerului din metropola cu aproximativ zece milioane de locuitori.

Atacurile marchează prima lovire directă a infrastructurii energetice a Iranului de la începutul conflictului, în urmă cu aproximativ o săptămână. Potrivit relatărilor din presa internațională, evoluția ar putea avea consecințe asupra pieței globale a petrolului.

Mai multe instalații de stocare a petrolului din capitala iraniană și din provincia învecinată Alborz au fost lovite în timpul raidurilor aeriene. Printre obiectivele afectate se află și depozitul petrolier Shahran.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și preluate de agențiile de presă arată flăcări puternice și coloane groase de fum ridicându-se deasupra orașului în cursul nopții. Focurile au continuat să ardă peste zece ore, iar ploaia a lăsat urme negre de ulei și praf pe clădiri.

Un locuitor al capitalei a descris scenele din timpul bombardamentelor: „Bombardamentul asupra Teheranului din această noapte este apocaliptic.

Din fiecare colț al orașului se ridică o lumină, iar întreg orașul devine roșu. Toate rezervoarele de stocare a petrolului din Teheran au fost lovite”.

Autoritățile din provincia Alborz au anunțat că atacul asupra depozitului petrolier Fardis s-a soldat cu șase morți și 21 de răniți.

După incendiile produse la instalațiile petroliere, autoritățile de mediu din Iran au emis avertismente privind calitatea aerului. Organizația pentru Protecția Mediului a transmis populației să evite deplasările neesențiale în aer liber.

„Având în vedere condițiile create și intrarea poluării în Teheran, evitați pe cât posibil prezența inutilă în aer liber și rămâneți în locuințe”, a transmis instituția.

Societatea Semilunii Roșii din Iran a avertizat că substanțele rezultate din arderea produselor petroliere ar putea genera ploi acide. Potrivit organizației, fenomenul ar putea provoca „arsuri chimice ale pielii și afectarea gravă a plămânilor”.

Locuitorii au relatat că în oraș se simte miros de monoxid de carbon, dioxid de sulf și hidrocarburi aromatice precum benzenul, naftalina și xilena.

Compania pentru controlul calității aerului din Teheran a anunțat că instabilitatea atmosferică ar putea contribui treptat la dispersia poluanților, însă condițiile vor reveni la normal doar după stingerea completă a incendiilor.

În timpul operațiunilor de salvare din zona Tehransar, o ambulanță ar fi fost lovită de o rachetă, potrivit purtătorului de cuvânt al serviciilor de urgență din provincia Teheran.

În paralel, Iranul a lansat un atac asupra unei instalații de desalinizare din Bahrain, pentru prima dată de la începutul conflictului, vizând infrastructură critică pentru alimentarea cu apă potabilă.

Potrivit unor informații citate de presa americană, oficiali ai administrației de la Washington ar fi discutat inclusiv posibilitatea preluării insulei Kharg, un terminal petrolier aflat la aproximativ 24 de mile de coasta Iranului.

Terminalul este responsabil pentru aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. O astfel de operațiune ar reprezenta o escaladare semnificativă a conflictului, implicând controlul direct asupra unei infrastructuri economice strategice.

După atacuri, autoritățile iraniene au declarat că vor extinde lista țintelor vizate în represalii. O sursă citată de serviciul de presă de stat a afirmat: „De acum înainte, Iranul nu se va mai limita la ținte militare și la instalații asociate cu America și regimul sionist din regiune”.