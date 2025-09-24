Puiu Popoviciu revine în piața imobiliară. Ce tun intenționează să dea

Gabriel Popoviciu, cunoscut ca Puiu Popoviciu pare că își regrupează forțele și revine pe piața imobiliară din capitală. Mai exact compania controlată de acesta și-ar extinde proiectul imobiliar pe alți 25.000 de metri.

Deși este plecat din țară de mai bine de 8 ani, omul de afaceri investește în piața imobiliară. Potrivit informațiilor din spațiul public, acesta ar fi în spatele companiei Bellemonde, pe care ar controla-o. De altfel, aceasta este condusă de către nepotul său, Dan Nicolae Popoviciu.

Iar acum, compania în cauză se pregătește de un nou proiect rezidențial. Este vorba despre Bellemonde Privee, un ansamblu de 52 de vile din Pipera. Costurile acestei investiții sunt de peste 25 de milioane de euro, iar peste jumătate din sumă a fost acoperită de un parteneriat cu Vista Bank.

Nou ansamblu ar urma să fie construit pe 25.000 de metri pătrați și va include 16 case individuale, 24 de case de tip duplex și 12 case înșiruite. Acesta este amplasat vizavi de ansamblul Bellemonde, care este dezvoltat tot de compania care ar fi controlată de Popoviciu. De altfel în această primăvară a fost făcut anunțul extinderii acestui proiect. Puiu Popoviciu a aflat în luna ianuarie a acestui an că a scăpat de condamnarea din dosarul ”ferma Băneasa”.

Mai exact este vorba despre modul în care ar fi intrat în posesia a 224 hectare de teren. Acesta a fost acuzat de dare de mită și complicitate la abuz în serviciu, pentru că terenul aparținea unei Universități de stat. În cele din urmă, deși în 2017 a fost condamnat la 7 ani de închisoare, iată că acum are cazierul curat.

La acel moment, omul de afaceri a plecat din țară și a rămas în Anglia. Statul român a încercat să îl extrădeze, dar justiția britanică a refuzat acest lucru. Iar în cele din urmă, iar că nu mai există motive pentru a fi extrădat.