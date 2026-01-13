PSG, înfrântă de rivala Paris FC și eliminată din Cupa Franței

Dubla deţinătoare a Cupei Franţei, Paris Saint-Germain (PSG), a suferit o eliminare surprinzătoare în 16-imile competiţiei. Echipa a cedat în faţa rivalei locale Paris FC, iar duelul s-a încheiat cu scorul 1-0.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Ikone în minutul 73, după o acţiune bine construită de echipa condusă de Stéphane Gilli.

Victoria le asigură celor de la Paris FC un loc în optimile de finală, care se vor juca pe 4 februarie. Echipa își va continua astfel parcursul în Cupa Franţei, un motiv de încurajare mai ales că în campionat trece printr-o perioadă dificilă, aflându-se pe locul 15.

Această înfrângere marchează un eșec neașteptat pentru echipă, care, deşi a avut poziția de favorită certă, nu a reuşit să-şi impună jocul în faţa rivalei.

La finalul anului trecut, suporterii clubului Paris Saint‑Germain (PSG) s-au adunat în zona Trocadéro, lângă Turnul Eiffel, pentru a sărbători încheierea unui sezon pe care îl considerau istoric.

Evenimentul a fost marcat de artificii și fumigene, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a verifica modul în care acesta a avut loc, potrivit relatărilor L’Equipe și Le Parisien.

În 2025, Paris Saint‑Germain a strâns șase trofee importante, printre care titlul în Ligue 1 și primul său succes în Liga Campionilor din istoria competiției. Performanțele echipei au mobilizat mii de fani pe străzile Parisului pe tot parcursul anului, culminând cu numeroase manifestări publice.

Potrivit presei franceze, poliția a reținut aproximativ patruzeci de persoane în urma adunării de la finalul anului trecut. Nu au fost înregistrate victime în urma incidentului, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili eventualele încălcări ale legislației privind siguranța publică și utilizarea materialelor pirotehnice în spațiile publice. Oficialii locali au subliniat că orice adunare în centrul Parisului, în special în apropierea obiectivelor turistice precum Turnul Eiffel, necesită autorizații, iar folosirea fumigenelor și artificiilor este strict reglementată din motive de securitate.