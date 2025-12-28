Parisul în flăcări. Fumigene, artificii și arestări după triumful PSG

Suporterii clubului Paris Saint‑Germain (PSG) au organizat sâmbătă seară o adunare în apropierea zonei Trocadéro, lângă Turnul Eiffel, pentru a marca încheierea unui sezon fotbalistic considerat istoric de fani.

Evenimentul a inclus aprinderea de fumigene și artificii, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a investiga desfășurarea acțiunii, au relatat L’Equipe și Le Parisien.

În anul calendaristic 2025, clubul Paris Saint‑Germain a obținut șase trofee importante, inclusiv titlul în Ligue 1 și victoria în Liga Campionilor, pentru prima dată în istoria competiției.

Aceasta performanță sportivă a atras mii de susținători pe străzile Parisului de‑a lungul anului, culminând cu diverse manifestații de bucurie publică.

Sâmbătă seară, un grup restrâns de ultrasi ai PSG s‑ar fi reunit în zona Trocadéro pentru a celebra anul 2025, aprinzând fumigene și artificii în proximitatea Turnului Eiffel. Potrivit presei franceze, această adunare neautorizată a atras intervenția forțelor de ordine, iar autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele și posibilele încălcări ale ordinii publice.

Prefectura poliției din Paris a declarat, citată de L’Equipe, că o anchetă a fost inițiată pentru a clarifica incidentul și pentru a verifica dacă participanții au respectat normele privind adunările publice și utilizarea de artificii în spațiul urban.

În urma acțiunii de sâmbătă seară, aproximativ patruzeci de participanți ar fi fost reținuți de poliție, conform relatărilor din presa franceză.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului, iar autoritățile continuă cercetările pentru a documenta eventualele încălcări ale legislației privind siguranța publică și utilizarea de materiale pirotehnice în spațiile publice.

Oficialii locali au indicat că adunările publice din centrul Parisului — în special în proximitatea unor obiective turistice importante precum Turnul Eiffel — necesită aprobări prealabile, iar utilizarea de fumigene și artificii poate fi restricționată din motive de siguranță.

Collectif Ultras Paris celebrating PSG's 6 trophies this year 🇲🇫 27.12 pic.twitter.com/e7qoKroNe6 — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 27, 2025

Ancheta în curs vizează și stabilirea responsabililor pentru gestionarea acestor materiale pirotehnice fără autorizație.

Pe parcursul sezonului, evenimentele de celebrare a succeselelor sportive ale PSG au atras atenția autorităților și opiniei publice la nivel național.

După ce echipa a câștigat Liga Campionilor, mii de susținători au ieșit în stradă pentru a sărbători, dar au fost raportate și arestări și incidente în diferite zone din Paris, inclusiv utilizarea de artificii și fumigene.

Ancheta deschisă de poliția din Paris urmează să stabilească dacă participanții la adunarea din zona Trocadéro au respectat reglementările locale și dacă vor fi aplicate sancțiuni pentru nerespectarea acestora.

Autoritățile au precizat că astfel de investigații sunt parte a procedurii standard în cazul adunărilor neautorizate care implică materiale pirotehnice și riscuri pentru siguranța publică.