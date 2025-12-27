Monden

Duckadam, erou în fotbal și acasă: Alexandra a vorbit despre singurătatea după pierderea lui

helmuth duckadam. Sursa foto Arhiva EVZ
Helmut Duckadam a fost un soț exemplar, cel puțin asta susține Alexandra cea care i-a stat alături zeci de ani. Cu toate acestea, avea un mic reproș la adresa lui.

Alexandra Duckadam nu s-a ferit nici public

Celebrul erou de la Sevilla era respectat și iubit de familia lui. Existau însă și mici scăpări care ajunseseră motiv de dezbatere națională.

Helmuth Duckadam și soția Alexandra.v1

Helmuth Duckadam și soția Alexandra. Sursa foto Facebook

”Nu îmi cumpăra flori. I-am reproșat asta chiar și public la un moment dat pentru că și el a spus-o de foarte multe ori. Mai exact că nu îmi cumpăra flori. Nu-mi făcea cafeaua dimineață, dar în fiecare dimineață ne beam cafeaua împreună. Ne făceam planuri pentru ziua respectivă. Ce avem de făcut încotro o luăm”, a explicat ea.

”Era un soț bun”

Soția portarului are numai cuvinte de laudă la adresa lui. ”Și nu era pretențios la mâncare, era un soț bun. Era și iubitor, nu puteai să-ți dorești mai mult.

Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților

Mă aprecia pentru tot. Chiar pentru tot și nu vreau să enumăr nimic pentru că aș părea lipsită de modestie. Mă iubea cu totul. Pot să spun ce a declarat și el că sunt perfectă. Faptul că în ochii lui eram așa este o mare satisfacție”, a mai spus ea.

Singurătatea o apasă

Însă de când a rămas singură lucrurile s-au schimbat radical. Aceasta a explicat că nici cafeaua nu pare sp mai aibă același gust. Pe de altă parte deciziile sunt mult mai greu de luat atunci când nu mai ai cu cine să te sfătuiești.

” Acum îmi beau cafeaua singură și îmi lipsesc toate discuțiile. Și mi-e foarte greu să iau decizii singură și amân câteodată zile și zile să fac ceva. Pentru că mă trezesc singură. Dar va trebui să mă învăț și cu asta”, a mai spus ea. De altfel aceasta a explicat că dacă ar mai putea să-și mai vadă soțul fie și pentru câteva minute i-ar spune că îl iubește și că îi mulțumește pentru tot.

