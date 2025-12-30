Monden

Soția lui Helmut Duckadam, amintiri dureroase. „N-am mișcat nimic din casă de când a murit"

Helmuth Duckadam. Sursa foto: Facebook
Alexandra Duckadam, văduva celebrului portar este în continuare îndurerată de pierderea soțului. Aceasta a explicat printre lacrimi la un podcast că nu a strâns lucrurile soțului nici acum.

Alexandra Duckadam: ”Lucrurile sunt acolo, așa cum le-a lăsat”

Printre lacrimi soția marelui fotbalist a explicat că nu a avut încă puterea să strângă lucrurile din casă ce i-au aparținut lui. ”În casă, toate lucrurile lui sunt exact acolo unde au rămas după el. Nu am mișcat absolut nimic de acolo.

Helmuth Duckadam și soția Alexandra. Sursa foto Facebook

Nu am vrut să mișc nimic încă. Nu știu cât vor mai rămâne acolo. De exemplu ultimul rând de haine pe care îl pregătise ca să meargă la emisiune, cât timp va mai rămâne ceasul lui de mână acolo unde l-a lăsat sau alte lucruri. Dar momentan sunt toate acolo, nemișcate”, a declarat ea.

O infecție generalizată a fost cauza morții

Pe de altă parte, aceasta a făcut dezvăluiri legat de cauza morții lui Duckdam. ”Decesul a survenit în urma unei infecții generalizate.  Că de unde a plecat, cum s-a deplasat, nu știu, nici nu voi afla și dacă aș ști nu ar schimba situația. Imediat după nefericitul eveniment m-am angrenat într-un proiect care mi-a ocupat foarte mult timp.

Și simțind că fac asta pentru Helmut mi-am găsit puterea să merg mai departe și vorbesc despre turneul cupa Duckadam, pe care l-am organizat în mai la Cheile Grădiștei pentru copii. Au fost 250 de copii, a fost superb. Am primit feedback-uri foarte bune”, a mai spus Alexandra.

Fotbalul i-a unit

Pe de altă parte, aceasta a dezvăluit că soțul ei era foarte liniștit în ultima perioadă. ”Planuri mari nu mai avea. El era mulțumit cu toate. Tot ce își dorea era să mergem în vacanțe, să trăim frumos viața de familie. Nu și-a dorit niciodată foarte mulți bani, a vrut doar să își asigure lui și familiei un trai decent și asta a fost realitatea lui.

Pe noi fotbalul ne-a adus împreună. Aveam un verișor care era portar, copil fiind, la echipa de fotbal pe care Helmuth o avea în comună. Acolo l-am văzut pentru prima dată la un meci. Mi-a plăcut că era un om mare, masiv”, a încheiat ea.

