Statuia lui Duckadam a fost inaugurată. Nume importante din fotbal au fost prezente

Statuia lui Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București și „Eroul de la Sevilla”, a fost dezvelită joi, 13 noiembrie, în comuna natală Semlac, județul Arad. Monumentul din bronz, amplasat în apropierea stadionului local, surprinde momentul istoric din 1986, când Duckadam a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei.

La baza statuii sunt inscripționate numele portarului și amintirea zilei de 7 mai, iar lângă acesta se află și Cupa Campionilor Europeni, simbol al victoriei legendare.

Evenimentul a adunat sute de persoane, majoritatea localnici dornici să fie martori la un moment simbolic pentru istoria sportului românesc. Alexandra Duckadam, soția legendarului portar, a fost prezentă și a împărtășit emoționante amintiri despre viața și cariera soțului său.

Prezența ei a adus un aer de sensibilitate, amintind tuturor că, dincolo de legendă, Helmut Duckadam a fost și un om cu povești, bucurii și greutăți.

Printre invitați s-au numărat și personalități din lumea fotbalului, inclusiv Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB. Stoica a subliniat că Helmut Duckadam „nu a fost doar un portar de excepție, ci și un coleg și un prieten de nădejde”, evidențiind atât performanțele sale sportive, cât și calitățile umane care l-au făcut iubit de colegi și suporteri.

Sculptura este realizată cu mare atenție la detalii și îl înfățișează pe „Eroul de la Sevilla” ținând în brațe patru mingi, simbol al celor patru penalty-uri apărate într-un moment devenit legendar în fotbalul european. Monumentul a fost creat ca un omagiu adus unui sportiv care a adus mândrie comunității locale și întregii Românii.

Costul realizării statuii a fost de aproximativ 40.000 de euro, investiție menită să păstreze vie memoria unui om care a marcat istoria fotbalului românesc și care continuă să inspire generații întregi de iubitori ai sportului.