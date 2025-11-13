Sport

Statuia lui Duckadam a fost inaugurată. Nume importante din fotbal au fost prezente

Comentează știrea
Statuia lui Duckadam a fost inaugurată. Nume importante din fotbal au fost prezenteHelmuth Duckadam. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Statuia lui Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București și „Eroul de la Sevilla”, a fost dezvelită joi, 13 noiembrie, în comuna natală Semlac, județul Arad. Monumentul din bronz, amplasat în apropierea stadionului local, surprinde momentul istoric din 1986, când Duckadam a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei.

Statuia lui Helmut Duckadam, inaugurată

La baza statuii sunt inscripționate numele portarului și amintirea zilei de 7 mai, iar lângă acesta se află și Cupa Campionilor Europeni, simbol al victoriei legendare.

Statuie Duckadam.

Statuie Duckadam. Sursa foto Facebook

Evenimentul a adunat sute de persoane, majoritatea localnici dornici să fie martori la un moment simbolic pentru istoria sportului românesc. Alexandra Duckadam, soția legendarului portar, a fost prezentă și a împărtășit emoționante amintiri despre viața și cariera soțului său.

Helmuth Duckadam și soția Alexandra.v1

Helmuth Duckadam și soția Alexandra. Sursa foto Facebook

Prezența ei a adus un aer de sensibilitate, amintind tuturor că, dincolo de legendă, Helmut Duckadam a fost și un om cu povești, bucurii și greutăți.

România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa
România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa
Cum a ajuns Dani Mocanu să cânte manele. Visa să devină marte fotbalist
Cum a ajuns Dani Mocanu să cânte manele. Visa să devină marte fotbalist

Meme Stoica, prezent

Printre invitați s-au numărat și personalități din lumea fotbalului, inclusiv Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB. Stoica a subliniat că Helmut Duckadam „nu a fost doar un portar de excepție, ci și un coleg și un prieten de nădejde”, evidențiind atât performanțele sale sportive, cât și calitățile umane care l-au făcut iubit de colegi și suporteri.

Cât a costat statuia lui Duckadam

Sculptura este realizată cu mare atenție la detalii și îl înfățișează pe „Eroul de la Sevilla” ținând în brațe patru mingi, simbol al celor patru penalty-uri apărate într-un moment devenit legendar în fotbalul european. Monumentul a fost creat ca un omagiu adus unui sportiv care a adus mândrie comunității locale și întregii Românii.

Costul realizării statuii a fost de aproximativ 40.000 de euro, investiție menită să păstreze vie memoria unui om care a marcat istoria fotbalului românesc și care continuă să inspire generații întregi de iubitori ai sportului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:56 - DNA a închis definitiv dosarul „Dragnea – vizită la Trump”. Procurorii susțin că fapta nu există
16:43 - România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa
16:33 - Schimbări în conducerea TVR. Vor fi aleși reprezentanții angajaților în Consiliul de Administrație
16:25 - Franța comemorează un deceniu de la atentatele din 13 noiembrie. Momentul a redefinit Franța
16:16 - Programul Erasmus+ va avea un buget record, în 2026, anunță Roxana Mînzatu
16:04 - Cum a ajuns Dani Mocanu să cânte manele. Visa să devină marte fotbalist

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale