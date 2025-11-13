Statuia lui Duckadam a fost inaugurată. Nume importante din fotbal au fost prezente
- Emma Cristescu
- 13 noiembrie 2025, 15:24
Statuia lui Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București și „Eroul de la Sevilla”, a fost dezvelită joi, 13 noiembrie, în comuna natală Semlac, județul Arad. Monumentul din bronz, amplasat în apropierea stadionului local, surprinde momentul istoric din 1986, când Duckadam a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei.
Statuia lui Helmut Duckadam, inaugurată
La baza statuii sunt inscripționate numele portarului și amintirea zilei de 7 mai, iar lângă acesta se află și Cupa Campionilor Europeni, simbol al victoriei legendare.
Evenimentul a adunat sute de persoane, majoritatea localnici dornici să fie martori la un moment simbolic pentru istoria sportului românesc. Alexandra Duckadam, soția legendarului portar, a fost prezentă și a împărtășit emoționante amintiri despre viața și cariera soțului său.
Prezența ei a adus un aer de sensibilitate, amintind tuturor că, dincolo de legendă, Helmut Duckadam a fost și un om cu povești, bucurii și greutăți.
Meme Stoica, prezent
Printre invitați s-au numărat și personalități din lumea fotbalului, inclusiv Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB. Stoica a subliniat că Helmut Duckadam „nu a fost doar un portar de excepție, ci și un coleg și un prieten de nădejde”, evidențiind atât performanțele sale sportive, cât și calitățile umane care l-au făcut iubit de colegi și suporteri.
Cât a costat statuia lui Duckadam
Sculptura este realizată cu mare atenție la detalii și îl înfățișează pe „Eroul de la Sevilla” ținând în brațe patru mingi, simbol al celor patru penalty-uri apărate într-un moment devenit legendar în fotbalul european. Monumentul a fost creat ca un omagiu adus unui sportiv care a adus mândrie comunității locale și întregii Românii.
Costul realizării statuii a fost de aproximativ 40.000 de euro, investiție menită să păstreze vie memoria unui om care a marcat istoria fotbalului românesc și care continuă să inspire generații întregi de iubitori ai sportului.
