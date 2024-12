A murit Helmut Duckadam. Momentele de legendă ale eroului de la Sevilla

Tragedie! A murit legendarul Helmut Duckadam, la doar 65 de ani. Anunțul a fost făcut de Marcel Pușcaș.

Helmut Duckadam, portarul de legendă al celor de la Steaua București, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, a murit, luni, 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Fostul portar al Stelei a murit noaptea trecută, în jurul orei 02:00, la Spitalul Militar.

În acest moment, trupul fostului sportiv se află la morga Spitalului Militar.

Fostul președinte de imagine al clubului de fotbal FCSB s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, iar în septembrie 2024 a fust supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis.

Era supranumit „Eroul de la Sevilla”, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni cu FC Barcelona, din 1986, a apărat toate cele patru lovituri de departajare consecutive, executate de Alesanco, Pedrazza, Alonso și Marcos, având o contribuție enormă la câștigarea trofeului de către Steaua București.

Performanța reușită de Helmut Duckadam pe stadionul "Sanchez Pizjuan" din Sevilla este înscrisă în Cartea Recordurilor.

Duckadam primea de la Ministerul de Interne o rentă viageră pentru câștigarea Cupei Campionilor și o indemnizație de revoluționar. Pentru că a câștigat Cupa Campionilor Europeni, acesta încasa de la stat 6240 de lei lunar.

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale", spunea el recent.

A cunoscut gloria la Steaua