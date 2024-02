Câți bani primește Helmut Duckadam de la statul român. Cât timp a lucrat în Armată eroul de la Sevilla

Helmut Duckadam (64 de ani), fostul mare portar al Stelei, primește pensie de la Ministerul de Interne, rentă viageră pentru câștigarea Cupei Campionilor și o indemnizație de revoluționar. Pentru că a câștigat Cupa Campionilor Europeni, acesta încasează de la stat 6240 de lei.

Primește bani din 3 direcții

Doar Duckadam și alți 3 foști coechipieri primesc această indemnizație, e vorba de Ștefan Iovan, Mihail Majearu și Adrian Bumbescu. El mai încasează alți aproximativ 2.000 de lei pentru că a primit titlul de „Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant”, iar 1.800 de lei vin de la Ministerul de Interne.

Helmut Duckadam a recunoscut

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale.

Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, spunea Duckadam în 2020.

Helmut Duckadam, despre finala de la Sevilla

Recent, Duckadam a explicat și ce s-a întâmplat în finala de la Sevilla. El a povestit că suporterii aruncau cu banane și portocale. Acesta a mai spus că 3 sau 4 avioane, primite de la un sponsor, au adus peste 1500-2000 de români pentru a îi susține.

„La Sevilla au venit peste zeci de mii de fani ai Barcelonei. Stadionul a fost în mare de partea lor. Au fost câteva mii de suporteri ai Sevillei care au ținut cu noi. Plus 3 sau 4 avioane, primite de la un sponsor, care au adus români. 1500-2000 de oameni. La încălzire, eram la poarta unde erau fanii Barcelonei.

Au aruncat cu portocale, banane, le tot strângeam, le-am pus lângă bară. La final ziceam că le iau și le duc în cabine. După ce i-am transmis arbitrului, au inovat. Aveau răcoritoare pline cu gheață.

Aruncau cu cuburi de gheață, pentru că dacă mă loveau sau nu, ele cădeau și se topeau repede, deci arbitrul nu mai avea dovezi”, a povestit Duckadam în 2023, potrivit GSP.