Sărbătoare mare în Thailanda. Petrecăreții au ieșit în stradă

Petrecere mare în Thailanda. Multe persoane îmbrăcate cu haine colorate și cu ochelari de protecţie s-au stropit cu pistoale cu apă, duminică, în Thailanda, marcând începutul Anului Nou thailandez, Songkran, un festival care celebrează reînnoirea, purificarea şi un nou început.

Unii participanţi au pulverizat apă din bena camioanelor. ”Astăzi am venit bine pregătit. Am patru pistoale cu apă, ochelari de protecţie, o pălărie şi o husă impermeabilă pentru telefon, sunt gata de acţiune,” a spus Teera Rachapol, în vârstă de 50 de ani.

Numărul turiștilor a crescut considerabil în această săptămână datorită acestui festival. Străinii care au participat la eveniment au declarat că s-au distrat foarte tare. 1Este complet diferit de ce ne imaginam. Nu ştiam la ce să ne aşteptăm, dar este foarte distractiv. Îmi place mult. Iubesc apa,” a declarat Tinke Stockman, o tânără de 20 de ani din Ţările de Jos.

Festivalul are loc la doar câteva săptămâni după un cutremur puternic care a lovit Myanmarul vecin în luna martie, provocând moartea a peste 3.500 de persoane şi distrugând numeroase comunităţi. Seismul a cauzat şi prăbuşirea, cu victime, a unei clădiri aflate în construcţie în Thailanda.

It's crowded on Day 2 at Bangkok's Silom Road as Thai and foreign Songkran revellers fight it out with their water guns. The place is also famous for its strong LGBTQ presence. (Video taken shortly before 3pm on Sunday, April 13, by @PravitR) #Thailand #Silom #Songkran… pic.twitter.com/BUjCT7psN7

