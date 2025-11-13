Soția lui Helmut Duckadam respinge ideea ca stadionul Steaua să poarte numele legendarului portar

Alexandra Duckadam spune că nici ea, nici soțul ei nu ar fi dorit ca stadionul Steaua să-i poarte numele. Reacția vine în contextul discuțiilor din rândul suporterilor. La Semlac, comuna natală a fostului portar, a fost dezvelită o statuie în memoria „Eroului de la Sevilla”.

La aproape un an de la moartea lui Helmut Duckadam, numele său revine în atenție în legătură cu o propunere venită din partea unor suporteri: redenumirea stadionului Steaua.

Discuția a generat reacții în spațiul public, iar soția fostului mare portar a transmis că nu susține inițiativa. Alexandra Duckadam a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat ProSport, unde a explicat că nici Helmut Duckadam nu ar fi acceptat o astfel de variantă.

Mesajul său a fost clar. „Nu știu dacă se gândește cineva să facă ceva și la București. Important e ceea ce simțim noi în suflet și respectul pe care i-l purtăm. Amintirea lui trebuie să rămână așa în memoria colectivă, asta e mai important”, a spus Alexandra Duckadam atunci când a fost întrebată despre posibilitatea ca arena din Ghencea să fie redenumită în onoarea fostului portar.

Aceasta a precizat că discuțiile din jurul stadionului au cuprins mai multe nume mari ale clubului Steaua. „Am văzut discuția. Discuția era să fie pus numele lui Helmut Duckadam sau Emeric Ienei. Nu cred că e posibil acest lucru și știu că și Helmut spunea asta, încă din timpul vieții, că nu ar fi de acord. Adică sunt atâtea nume mari care au fost la Steaua și poate că fiecare ar merita…”, a declarat Alexandra Duckadam pentru ProSport.

Moștenirea sportivă a lui Helmut Duckadam este profund ancorată în istoria fotbalului românesc. Performanța sa de la Sevilla, când a apărat patru penalty-uri consecutiv în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, l-a transformat într-un simbol unic. Steaua București a câștigat atunci competiția, iar Duckadam a intrat definitiv în mitologia clubului.

De-a lungul anilor, fostul portar a fost considerat drept unul dintre cei mai importanți ambasadori ai fotbalului românesc. După retragerea din sport, a rămas activ în viața publică, a participat la evenimente sportive și a transmis constant mesaje despre necesitatea respectului pentru tradiția Stelei. Tocmai de aceea, discuția despre numele stadionului a reaprins sensibilități legate de modul în care clubul își onorează trecutul.

Pe 13 noiembrie 2025, în comuna Semlac, locul unde Duckadam s-a născut și a copilărit, a fost inaugurată o statuie în memoria sa. Ceremonia a avut o încărcătură emoțională puternică, fiind primul eveniment de amploare dedicat fostului portar după decesul său, la vârsta de 65 de ani, în decembrie 2024.

Alexandra Duckadam a rostit un discurs în fața celor prezenți, vorbind despre legătura profundă a soțului ei cu locurile natale. „Semlac este locul unde Helmut s-a născut, a copilărit, a învățat să viseze și de unde a plecat înspre frumosul drum al fotbalului mare. Însă pot să vă spun că oriunde l-au purtat pașii a fost mereu nerăbdător să se întoarcă aici și a făcut-o mereu cu bucurie, cu dragoste față de aceste locuri”, a spus aceasta.

Soția fostului portar a mulțumit autorităților locale pentru proiectul realizat. „Doamna primar, vă mulțumesc din suflet că ați făcut posibilă realizarea acestei statui. Mulțumesc oficialităților locale și tuturor celor implicați în acest proiect! Este o mângâiere pentru noi și o recunoștință a ceea ce a însemnat Helmut. Îmi doresc ca această statuie să nu fie doar o amintire, ci și o inspirație”, a mai transmis Alexandra Duckadam.