Politica

PSD cere responsabilitate în negocierile pentru bugetul pe 2026. Apel către coaliție

Comentează știrea
PSD cere responsabilitate în negocierile pentru bugetul pe 2026. Apel către coalițieBani/ Sursa foto Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Partidul Social Democrat (PSD) a lansat un apel către partenerii de guvernare, cerându-le să trateze cu responsabilitate negocierile pentru bugetul de stat pe anul 2026. Social-democrații subliniază că alocările bugetare trebuie să reflecte politicile tuturor partidelor din coaliție, nu doar ale unora.

Partidul Social Democrat, apel către partenerii de dialog

Partidul avertizează că respingerea sau reducerea fondurilor pentru Programul de solidaritate ar putea duce la un blocaj politic nejustificat și la efecte negative asupra execuției bugetare.

„Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat şi iresponsabil, cu implicaţii negative asupra execuţiei bugetare din acest an”, se arată în comunicat.

PSD

PSD. Sursa foto: Facebook

Impact redus, sprijin social esențial

Reprezentanții PSD precizează că programul are un impact redus asupra bugetului, dar este crucial pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familii vulnerabile.

Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Prințul William, pregătit „să meargă la război cu presa” după publicarea fotografiilor topless cu Kate Middleton
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate
Lista cu țările de evitat în această perioadă. Informații actualizate

„Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor şi a copiilor din familiile sărace”, se menționează în comunicat.

Apel pentru coaliție și stabilitate politică

PSD subliniază că sursa de finanțare a programului este aceeași din care se acoperă toate cheltuielile bugetare – veniturile obținute din taxe și impozite. Invocarea „indicării surselor de finanțare” pentru aceste alocări, spun social-democrații, reflectă fie rea-credință, fie o înțelegere superficială a construcției bugetare.

Partidul mai precizează că distribuirea veniturilor bugetare este o decizie strict politică, iar măsurile din Programul de solidaritate sunt rezonabile financiar, dar indispensabile social.

Partidul Social Democrat, despre discuțiile legate de buget

PSD solicită partenerilor de guvernare să nu blocheze adoptarea bugetului prin reducerea sau respingerea acestor alocări și reamintește că guvernarea trebuie să fie în primul rând pentru oameni, ținând cont de dificultățile acestora.

Reprezentanții PSD avertizează, de asemenea, că „stabilitatea politică” nu este responsabilitatea exclusivă a partidului, ci revine tuturor partidelor din coaliție, care au obligația să respecte alegătorii tuturor partenerilor de guvernare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:41 - Chatbot-ul Claude devine viral după interdicția Pentagonului. ChatGPT a fost detronat în SUA
14:38 - A patra zi de război în Iran vine cu atacuri masive de ambele părți. Și conflictul cu terorișii Hezbollah ia amploare...
14:37 - PSD cere responsabilitate în negocierile pentru bugetul pe 2026. Apel către coaliție
14:30 - Cultura română dintre tată și fiică
14:29 - Topul țărilor sigure, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și Ucraina. Lista actualizată
14:21 - Consilier BNR: Reforma pensiilor magistraților lasă neschimbate marile inechități

HAI România!

Cultura română dintre tată și fiică
Cultura română dintre tată și fiică
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Fost ministru al Apărării, despre sistemele de protecție ale României în plin război: „Suntem într-o zonă fierbinte”
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT
Anatomia Trădării. Ținta KGB: Axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT

Proiecte speciale