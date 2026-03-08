Proteste în Europa, de Ziua Internațională a Femeii. Mii de persoane au cerut egalitate de gen și combaterea violenței

Mii de persoane au participat duminică la proteste și marșuri organizate în mai multe orașe europene pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, manifestările având ca temă principală combaterea discriminării și accelerarea progresului către egalitatea de gen, potrivit EuroNews.

Participanții au ieșit în stradă pentru a atrage atenția asupra problemelor precum violența împotriva femeilor, diferențele salariale și accesul inegal la servicii medicale.

Evenimentele au avut loc în mai multe state europene, unde demonstranții au cerut autorităților politici mai eficiente pentru protejarea drepturilor femeilor.

În multe orașe, marșurile au fost însoțite de discursuri publice și pancarte cu mesaje privind egalitatea și drepturile fundamentale.

În capitala Germaniei, aproximativ 20.000 de persoane au participat la un marș organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Potrivit agenției de presă dpa, numărul participanților a fost dublu față de estimările inițiale ale poliției.

În cadrul evenimentului, vorbitorii au abordat probleme precum violența împotriva femeilor și discriminarea de gen în Germania. Participanții au cerut măsuri suplimentare pentru prevenirea agresiunilor și pentru asigurarea egalității de șanse.

Manifestări similare au avut loc și în Spania. La Barcelona au fost raportate peste 22.000 de persoane prezente la protestele dedicate Zilei Internaționale a Femeii. Demonstranții au cerut eliminarea violenței de gen și politici publice care să reducă inegalitățile dintre femei și bărbați.

Participanții au ridicat, de asemenea, probleme legate de accesul la servicii medicale adaptate nevoilor femeilor, de diferențele salariale și de tratamentul inegal în mediul profesional.

Ziua Internațională a Femeii este recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite din 1977 și este marcată în mod diferit în diverse regiuni ale lumii. În multe cazuri, evenimentele au caracter politic și sunt asociate cu revendicări legate de drepturile femeilor în societate și pe piața muncii.

Anul 2026 marchează 115 ani de la prima celebrare a acestei zile. Tema din acest an este „Give to Gain”, care pune accent pe sprijinirea organizațiilor dedicate drepturilor femeilor, precum și pe forme de implicare socială precum educația, solidaritatea și combaterea discriminării.

Potrivit datelor ONU, femeile din întreaga lume beneficiază de 64% din drepturile legale de care se bucură bărbații, cifră care reflectă persistența unor diferențe semnificative în materie de drepturi și oportunități.

Ziua Internațională a Femeii este sărbătoare oficială în peste 20 de țări, inclusiv Afganistan, Burkina Faso, Ucraina, Rusia și Cuba. În Statele Unite, luna martie este dedicată Women’s History Month, perioadă în care sunt evidențiate contribuțiile femeilor în societate.

În acest an, protestele au inclus și apeluri privind situația femeilor din zonele afectate de conflicte. Manifestanții din mai multe orașe europene au exprimat solidaritate cu femeile din Ucraina, Iran, Gaza și alte regiuni afectate de război.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, femeile din zonele de conflict sunt afectate în mod disproporționat de violența de gen.

În Spania, mii de persoane au participat la proteste organizate în orașe precum Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao și San Sebastian. Printre mesajele afișate pe pancarte s-au numărat sloganuri precum „Nu războiului” și „Feministe antifasciste împotriva războiului imperialist”.

To mark International Women's Day, tens of thousands of people in Spain demonstrated for equality but also demanded an end to the war on Iranhttps://t.co/fmd03a0jOa — dpa news agency (@dpa_intl) March 8, 2026

La unul dintre mitingurile din Madrid, vicepremierul al doilea al Spaniei, Yolanda Díaz, a declarat: „Este în puterea noastră să oprim războiul, să oprim barbaria și să câștigăm drepturi. Ne declarăm în apărarea păcii, în apărarea poporului iranian, în apărarea femeilor iraniene.”

În capitala spaniolă au avut loc și demonstrații separate dedicate drepturilor persoanelor transgender, precum și proteste privind legalizarea și reglementarea prostituției.

Protestele au avut loc într-un context politic tensionat, după ce premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a criticat atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

Liderul spaniol a descris operațiunea drept „o greșeală extraordinară” și „neconformă cu dreptul internațional”, refuzând utilizarea bazelor militare spaniole pentru aceste lovituri.

Declarațiile au generat reacții din partea președintelui american Donald Trump, care a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale cu Spania, stat membru al Uniunii Europene și al NATO.