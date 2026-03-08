Protest de 8 Martie în Piața Universității. Cei prezenți cer drepturi și siguranță pentru femei

Aproximativ 500 de persoane s-au adunat în Piața Universității din București pentru a participa la o manifestație dedicată drepturilor femeilor, pe 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii.

Participanții au protestat împotriva violenței și au cerut măsuri pentru asigurarea justiției reproductive, precum și politici sociale care să sprijine femeile, în special pe cele din comunități marginalizate.

Evenimentul a fost organizat pentru a marca semnificația acestei zile și pentru a atrage atenția asupra problemelor sociale care afectează diferite categorii de femei.

Protestul organizat în centrul Bucureștiului a fost anunțat anterior pe rețelele sociale, iar organizatorii au transmis că manifestația urmărește să evidențieze legătura dintre drepturile femeilor, politicile sociale și accesul la servicii esențiale.

Potrivit mesajului publicat înaintea evenimentului, acțiunea a fost organizată pentru a susține drepturile reproductive și pentru a atrage atenția asupra situației femeilor aflate în comunități vulnerabile.

„De 8 martie luptăm pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile, și în special pentru femeile rome și din comunități marginalizate, cele mai afectate de austeritate, de subfinanțarea sistemului de sănătate, de rasismul sistemic, de rasializarea și precarizarea ca urmare a unui proces istoric”, se arată în mesajul prin care a fost anunțată manifestația.

Participanții au subliniat că protestul are rolul de a aduce în atenția publică teme precum accesul la servicii medicale, siguranța femeilor și impactul politicilor economice asupra unor categorii sociale.

La manifestație au luat cuvântul și reprezentanți ai unor organizații civice. Printre aceștia s-a numărat Ela Crăciun, reprezentantă a organizației „Feminism România”, care a vorbit despre semnificația zilei de 8 martie în contextul drepturilor sociale.

„Suntem astăzi aici pentru că vrem să comemorăm ziua de 8 martie, care are o însemnătate extrem de importantă pentru drepturile noastre sociale și pentru bunăstarea noastră socială. Este o zi de luptă care ne-a adus multe din privilegiile pe care le avem o parte din noi astăzi”, a declarat aceasta.

În continuarea intervenției sale, ea a făcut referire și la contextul social actual și la motivele pentru care manifestanții au ales să iasă în stradă.

„Astăzi am venit aici să protestăm împotriva violenței în general, dar împotriva a tot ce înseamnă violență împotriva demnității vieții noastre, că e vorba de austeritate, că e vorba de militarizare”, a spus Ela Crăciun.

Potrivit acesteia, participanții la protest au dorit să transmită și un mesaj de solidaritate între diferite grupuri sociale afectate de politicile publice actuale.

Organizarea manifestației a fost anunțată în mediul online, unde organizatorii au invitat publicul să participe la acțiunea din centrul Capitalei. În mesajele publicate, aceștia au subliniat că evenimentul are scopul de a aduce în discuție probleme legate de egalitatea de șanse, accesul la servicii publice și protecția drepturilor femeilor.

Protestul s-a desfășurat pașnic, participanții rămânând în zona Pieței Universității pe durata manifestației și afișând pancarte cu diferite mesaje legate de drepturile femeilor și de contextul social actual.

Ziua Internațională a Femeii este marcată anual pe 8 martie și este asociată, în multe țări, cu acțiuni publice și evenimente dedicate drepturilor femeilor și egalității de gen.