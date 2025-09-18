Proteste fără precedent în Franța, cu aproape un milion de oameni în stradă

Mobilizare masivă în Franța joi, 18 septembrie, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor bugetare și a reformelor sociale.

Sindicatele CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU și Solidaires au organizat manifestații și greve în întreaga țară, în timp ce autoritățile au mobilizat aproximativ 80.000 de polițiști și jandarmi, sprijiniți de vehicule blindate și lansatoare de apă, pentru a menține ordinea.

„De la prima oră a dimineții, au fost manifestanți care au fost gazati și agresați, deși erau pașnici”, a declarat Sophie Binet, secretara generală a CGT, pentru France Info.

Ea a subliniat că

„Nu va exista violență, cu excepția violențelor provocate de strategia de menținere a ordinii publice aplicată de ministrul demisionar”. Binet a mai atras atenția asupra dimensiunii fără precedent a dispozitivului de securitate: „80.000 de polițiști, pe când în timpul mobilizării împotriva reformei pensiilor erau 10.000–15.000 pe zi. De ce un astfel de dispozitiv? Ministrul de interne pune gaz pe foc.”

La Paris, în fața liceului Maurice-Ravel, aproximativ o sută de elevi au blocat simbolic intrarea instituției.

Achille, 16 ani, prezent la manifestație, a explicat:

„Sunt împotriva violenței. Blocarea este simbolică. Totul trebuie să se facă pentru a schimba opinia publică. Am fost și la manifestația din 10 septembrie și voi participa și astăzi.”

În Clermont-Ferrand, participanții la mișcarea „Bloquons tout” s-au adunat dimineață pentru a repeta blocajele de pe 10 septembrie.

Lucas, 24 de ani, a spus:

„Este important să facem vizibile nemulțumirile noastre față de politica de austeritate, față de abandonul serviciilor publice și lipsa sprijinului real pentru Gaza.” Alți participanți, cum ar fi Vie, îmbrăcată complet în negru și mascată, au venit pentru a susține drepturile persoanelor transgen.

În Marsilia, autoritățile au modificat traseul marșului unitar, avertizând că „unitățile de forță mobilă vor reacționa fără întârziere în caz de derapaje sau adunări neautorizate”.

Peste o sută de persoane au fost controlate în apropierea centrului comercial Les Terrasses du Port, iar 22 de arestări au fost înregistrate în dimineața zilei.

Secretara generală a CFDT, Marylise Léon, a declarat:

„Mesajul pe care dorim să-l transmitem astăzi este că lumea muncii nu poate fi singura responsabilă pentru buget. Vrem un buget de justiție. Vrem ca eforturile să fie împărțite echitabil.”

Ea a adăugat:

„Dorim să organizăm marșuri care să permită exprimarea furiei și să arătăm că vrem să lucrăm în condiții bune și să trăim demn din munca noastră.”

Olivier Faure, prim-secretar al Partidului Socialist, a precizat:

„Francezii au sentimentul că au votat și au manifestat, dar nu au fost auziți. Se caută să se creeze un raport de forță cu guvernul, spunând: ‘Guvernul Bayrou a căzut, planul Bayrou trebuie să cadă integral și trebuie să găsim o altă cale.’”

Peste 800.000 de persoane sunt așteptate să participe la aproximativ 250 de cortegii în întreaga Franță.

Proteste în Franța! oamenii ies în stradă din cauza austerității. În România, poporul e complet adormit, slugoi și indiferent, lăsându-se călcat în picioare fără să scoată un sunet, ei protestează în schimb pe net! pic.twitter.com/WgOKbFqgHH — X (@trans1lvan14) September 10, 2025

În Paris, estimările variază între 30.000 și 60.000 de manifestanți, iar în vestul țării până la 100.000. Autoritățile se așteaptă la prezența între 150 și 300 de elemente radicale de tip Black Bloc în marile orașe.

Impactul mobilizării se resimte și în viața de zi cu zi. În Paris, transportul public este puternic afectat: metrourile liniilor 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 11 și 12 funcționează doar la orele de vârf, iar unele stații precum Opéra, Bastille sau Place de Clichy sunt închise pe tot parcursul zilei.

RER-urile A și B circulă cu restricții, iar traficul autobuzelor și tramvaielor este parțial perturbat.

Philippe Tabarot, ministrul transporturilor demisionar, a avertizat că „traficul va fi foarte perturbat în metroul parizian și perturbat pe anumite linii de tren din Île-de-France”.

Sindicatele FO RATP au estimat că 90% dintre conductorii de metrou și 80% dintre cei de RER vor fi în grevă, accentuând impactul asupra navetiștilor și asupra mobilității urbane.