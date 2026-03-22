Protest de amploare în Cehia. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă împotriva guvernului

Sute de mii de persoane au ieșit sâmbătă pe străzile din Cehia pentru a participa la cea mai amplă manifestație antiguvernamentală din ultimii ani, potrivit Reuters. Protestul a vizat politicile de austeritate și măsurile anunțate de executivul condus de premierul Andrej Babiš, dar și temerile legate de posibile schimbări în zona presei publice.

Mitingul a avut loc pe câmpia Letná din Praga, un loc simbolic pentru proteste de amploare, de unde manifestanții au putut vedea centrul istoric al capitalei. Cu ore înainte de începerea evenimentului, zona a fost ocupată treptat de oameni veniți din întreaga țară, mulți dintre ei afișând drapele ale Cehiei și ale Uniunii Europene. Organizatorii au estimat participarea la aproximativ 250.000 de persoane.

Atmosfera a fost dominată de mesaje în favoarea democrației și a libertății presei. Participanții au declarat că sunt îngrijorați de direcția în care se îndreaptă guvernarea și de posibilele influențe asupra instituțiilor media publice. Mulți au spus că independența presei este unul dintre motivele principale pentru care au venit la protest.

Andrej Babiš și formațiunea sa politică ANO au revenit la conducerea guvernului în decembrie, după o perioadă de opoziție, formând o coaliție cu partide de dreapta și de extremă dreapta. De la revenirea la putere, executivul a anunțat mai multe modificări de buget, inclusiv în zona apărării, ceea ce a generat critici din partea opoziției și a societății civile.

Organizatorii protestului, gruparea „Milion Chvilek” („Un milion de momente pentru democrație”), au atras atenția că evoluțiile politice din Cehia ar putea semăna cu cele din alte state din Europa Centrală, precum Slovacia sau Ungaria, unde relația dintre guvern și instituțiile europene a fost tensionată.

Pe parcursul manifestației, participanții au transmis mesaje de avertizare privind direcția politică a țării. O parte dintre ei au spus că nu își doresc o diminuare a controlului democratic sau o slăbire a instituțiilor independente.

Criticile vizează în special reducerile din bugetul apărării, dar și intențiile privind modificarea finanțării televiziunii publice. Opozanții acestor măsuri susțin că schimbările ar putea afecta autonomia editorială și transparența instituțiilor media, precum și activitatea organizațiilor neguvernamentale.

Andrej Babiš, om de afaceri cu investiții în domenii precum agricultură, industria alimentară și chimică, a mai ocupat funcția de prim-ministru între 2017 și 2021. În trecut, mișcarea „Milion Chvilek” a mai organizat proteste de amploare împotriva guvernării sale, inclusiv în 2019, când la manifestații au participat peste 200.000 de oameni.