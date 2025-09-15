Proiect de lege care limitează accesul jurnaliștilor în instituțiile publice

Un grup de deputați UDMR, alături de parlamentari aparținând altor minorități naționale, a înregistrat în data de 2 septembrie 2025, la Senat, o inițiativă legislativă cu numărul B354/2025, care vizează limitarea accesului persoanelor — inclusiv reprezentanți ai presei și societății civile — în sediile autorităților administrației publice centrale și locale, atunci când aceștia caută răspunsuri la întrebări de interes public, anunță jurnaliștii de la luju.ro.

Documentul a generat reacții critice din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a celor care susțin libertatea presei, fiind perceput ca un demers care ar putea îngrădi transparența instituțională și dreptul cetățenilor la informare. Inițiativa urmează să fie dezbătută în comisiile parlamentare de specialitate, înainte de a ajunge în plenul Senatului, prima cameră sesizată.

Potrivit Luju.ro., ar fi vorba despre un număr de 36 de deputați, dintre aceștia, 22 fac parte din grupul parlamentar al UDMR, printre care se numără fostul secretar de stat Marko Attila și președintele formațiunii, Kelemen Hunor. Alți 14 deputați aparțin grupului minorităților naționale, inclusiv reprezentantul comunității evreiești, Silviu Vexler.

Noul proiect de act normativ propune sancționarea jurnaliștilor și a activiștilor civici care, în timpul interacțiunilor cu instituții ale statului, adoptă un comportament perceput drept lipsit de respect sau provocator. Inițiativa legislativă oferă autorităților posibilitatea de a evacua acești cetățeni din spațiile publice instituționale și, în anumite condiții, de a le aplica amenzi.

Potrivit textului propus, orice întrebare sau atitudine considerată de un funcționar public ori de un polițist – indiferent dacă este vorba de structuri naționale sau locale – ca fiind agresivă, recalcitrantă, intimidantă sau contrară indicațiilor primite de la personalul instituției ar putea atrage sancțiuni. Fundamentul acestei măsuri este invocarea obligației cetățenilor de a menține o conduită civilizată, în vederea păstrării ordinii și liniștii publice.

Potrivit noilor prevederi, o persoană – fie ea jurnalist, activist sau cetățean – care refuză să părăsească sediul unei autorități publice la solicitarea unui funcționar deranjat de întrebările adresate, riscă sancțiuni contravenționale consistente. Mai exact, amenzile propuse se încadrează între 5.000 și 20.000 de lei.

Inițiativa legislativă vizează completarea a două acte normative importante: Legea nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor ce afectează normele de conviețuire socială și ordinea publică, și Legea nr. 544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public. Mai multe date despre noua inițiativă legislativă puteți citi pe site-ul luju.ro.