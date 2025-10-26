Politica

Programele de mediu cu vouchere ar putea fi stopate, în favoarea proiectelor de infrastructură

Vouchere. Sursa foto: Arhiva EVZ
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că România ar putea renunța la noile programe bazate pe vouchere, concentrându-se în schimb pe finalizarea proiectelor de infrastructură esențială, în special rețelele de apă și canalizare din mediul rural.

Diana Buzoianu, despre vouchelere românilor

Potrivit ministrului, programele implementate până acum au fost de scurtă durată și axate pe distribuirea rapidă de vouchere, fără a aborda problemele majore de mediu sau a folosi eficient fondurile din taxe de mediu și certificate verzi.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Captură video Facebook

„Până acum au fost gândite programe pe termen scurt în loc de programe strategice. Era această voucheriadă în care dacă se puteau da în două secunde era cel mai de succes program posibil al anului respectiv. Nu asta rezolvă, de fapt, problema pe mediu”, a declarat Buzoianu.

Proiectele de infrastructură vor fi finalizate

Ministrul a precizat că o treime din fondurile alocate României prin PNRR pentru mediu au fost pierdute în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Buzoianu a subliniat importanța proiectelor strategice: comunități fără acces la apă potabilă și canalizare, centre de colectare pentru deșeuri toxice și vegetale, precum și alte investiții esențiale.

„Anul viitor s-ar putea să nu mai avem proiecte noi cu vouchere, e adevărat, dar o să finalizăm proiecte în care comune care nu au avut niciodată apă și canal, vor avea apă și canal. Și eu cred că asta este un câștig uriaș pentru România”, a mai spus ministrul.

PNRR

PNRR. Sursa foto: Dreamstime.com

O parte dintre proiectele inițiale au fost transferate către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), iar prioritizarea va fi finalizarea lucrărilor de infrastructură în localitățile care nu dispun de aceste utilități.

Probleme în programele Casa Verde și fotovoltaice

Despre programul Casa Verde, Diana Buzoianu a explicat că acesta este gestionat prin RepowerEU, la Ministerul Fondurilor Europene, dar că există dificultăți în cazul proiectelor fotovoltaice.

„Noi de fapt în realitate avem o problemă foarte mare legată de programele de fotovoltaice, pentru că am investit foarte mult în programele de fotovoltaice, dar nu am dat în stocare, exact. Trebuie să schimbăm asta, pentru că resursele pe care noi le avem sunt limitate”, a precizat ministrul.

Strategia pentru anul viitor se concentrează, astfel, pe proiecte cu impact real și durabil, care să aducă beneficii concrete comunităților și să utilizeze fondurile disponibile în mod eficient, în detrimentul programelor cu satisfacție rapidă, dar cu efect limitat asupra mediului.

