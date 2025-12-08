Meteorologii din Franța și Spania se plâng de apariția unor știri false despre fenomene meteo extreme

În urma unui val de informații legate de evoluția vremii, meteorologii francezi și spanioli au ieșit public să spună că nu există dovezi legate de apariția unei „furtuni istorice” sau despre „cea mai aspră iarnă din ultimii ani”, potrivit Mediafax.

Instituțiile din Franța și Spania au intervenit public, după ce mai multe știri despre condițiile meteo au început să se răspândească rapid. Autoritățile au dezmințit ferm zvonurile, iar cetățenii au fost îndemnați să se informeze din surse oficiale.

„Acest conținut este adesea deliberat senzațional, produs profesional, cu o editare video impresionantă, animații care amintesc de un reportaj TV și secvențe care exploatează fascinația noastră pentru imagini spectaculoase”, avertizează La Chaîne Météo (Canalul Meteo).

Franța și Spania au devenit, în ultimele zile, ținta unor valuri de dezinformare privind vremea și schimbările climatice. Pe rețelele de socializare, în special pe X, au circulat afirmații alarmiste despre ninsori istorice și viscol în Pirinei.

Postările au fost însoțite de imagini și videoclipuri vechi sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale, amplificând confuzia în rândul publicului.

Absurditatea acestor informații a determinat Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) să reacționeze public, potrivit Le Figaro. Instituția a transmis un mesaj ferm.

„Nu am raportat nicio furtună de zăpadă «istorică» în Pirinei sau în orice alt lanț muntos din Spania. Aceste informații sunt false. Rugăm pe toată lumea să acționeze responsabil și să dea alarma doar atunci când este absolut necesar”, a fost anunțul făcut de instituție.

Situația a generat reacții și în Franța. Ministerul Ecologiei a intervenit pe rețelele de socializare, după ce declarații neadevărate au susținut că țara se pregătește pentru „cea mai severă iarnă din 1985”.

„Nu, Franța nu intră în cea mai violentă iarnă din 1985. Să nu permitem dezinformării să polueze dezbaterea despre climă”, au anunțat reprezentanții instituției.

La Chaîne Météo a atras atenția că fenomenul de dezinformare climatică ia forme noi, fiind alimentat de materiale fabricate sau amplificate cu inteligență artificială. Imagini spectaculoase, videoclipuri și pseudo-alarme meteo sunt distribuite masiv, creând impresia unor fenomene extreme iminente.

Florent Schindler, director editorial al platformei, a explicat amploarea fenomenului.

„Am văzut acest lucru nu cu mult timp în urmă cu uraganul Melissa, care a devastat Jamaica: videoclipurile arătau rechini într-o piscină, alții plimbându-se pe străzi și chiar vederi aeriene ale ochiului unui uragan care păreau incredibil de realiste. Rezultatul poate fi uimitor și tocmai asta face ca acest conținut să fie atât de periculos”, a spus el.