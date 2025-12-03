Prognoza meteo pentru următoarele zile. Fenomene enervante anunțate de ANM

La noapte, în regiunile extracarpatice, norii vor persista, iar pe suprafețe restrânse vor apărea ploi slabe sau burniță. În vestul, nord-vestul și centrul țării, cerul va avea înnorări trecătoare, iar ploi ușoare se vor semnala doar izolat, mai ales în prima parte a nopții. La altitudini mari din Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, iar în sudul Banatului și în zona montană înaltă se vor înregistra rafale care vor ajunge, în general, la 40–50 km/h, potrivit ANM.

În țară, valorile termice vor rămâne peste mediile multianuale specifice acestei date. În regiunile extracarpatice, norii vor persista pe aproape tot parcursul zilei, iar pe alocuri vor apărea ploi slabe sau burniță. În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în cursul nopții, local în Banat și izolat în Crișana. La altitudini mari din Carpații Meridionali se vor semnala precipitații slabe mixte.

Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge în general 60–80 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali pot depăși temporar 90 km/h. În celelalte regiuni, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în sud, centru și nord-est.

Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 7 și 15 grade, iar cele minime între 0 și 12 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Ceața se va semnala local în prima parte a zilei și izolat pe timpul nopții.

La București, valorile termice vor rămâne peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi mai mult acoperit, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între 10 și 12 grade, iar minima între 5 și 7 grade.

În țară, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru prima decadă a lunii decembrie. În regiunile extracarpatice, vremea va fi în general închisă, cu nebulozitate persistentă pe tot parcursul intervalului și cu ploi slabe sau burniță pe alocuri. În restul țării, cerul va fi temporar noros, iar ploi trecătoare vor apărea în Banat și izolat în sudul Crișanei și în sudul Transilvaniei. La altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde vitezele vor atinge în general 40–55 km/h. Pe parcursul zilei, sudul Banatului va înregistra rafale de 60–70 km/h, iar în zonele montane, în special în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, acestea vor depăși 80–90 km/h. În celelalte regiuni, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe arii restrânse în Transilvania și Moldova.

Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 8 și 15 grade, iar cele minime vor varia de la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 10 grade pe litoral. Ceața se va semnala pe arii restrânse dimineața și noaptea, potrivit ANM.

În Capitală, vremea va rămâne predominant închisă, iar valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru această perioadă. Trecător vor apărea burniță sau ploi slabe, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale care vor atinge, în general, 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 10 grade, iar minima se va situa între 4 și 6 grade.

În țară, valorile termice din timpul zilei se vor situa, în general, în jurul mediilor specifice pentru prima decadă a lunii decembrie în Moldova, Muntenia, cea mai mare parte a Olteniei și în vestul Dobrogei, însă vor depăși semnificativ aceste repere în restul țării.

În sud și în est, norii vor persista pe tot parcursul intervalului, iar în celelalte zone înnorările vor fi temporare. Va ploua în regiunile sudice, iar în cursul nopții ploi se vor semnala și local în vest. La altitudini mari din Carpații Meridionali vor apărea trecător precipitații mixte, iar în celelalte regiuni se vor semnala izolat ploi slabe sau burniță.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul și sud-estul țării, unde rafalele vor atinge în general 50–55 km/h, iar local se vor resimți și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 4 și 12 grade, iar cele minime vor varia de la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 8–9 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața se va semnala pe alocuri în regiunile intracarpatice și izolat în restul țării.

În Capitală, vremea va rămâne în general închisă, cu ploi slabe pe intervale scurte, iar vântul va continua să prezinte intensificări. Temperatura aerului nu va avea variații importante, astfel că maxima, apropiată de norma climatologică a perioadei, va fi de 6–7 grade, iar minima se va situa între 4 și 5 grade, valori mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru o noapte din prima decadă a lunii decembrie.

În țară, vremea va fi în general închisă, iar nebulozitatea va persista în majoritatea regiunilor. În sud-est va ploua local, iar în restul țării, pe spații mici, se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est, mai ales pe litoral. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 5 și 10 grade, iar cele minime se vor situa în marea lor majoritate între 0 și 6 grade. Local, mai ales noaptea, va apărea ceață.

În București, vremea va rămâne închisă, iar trecător pot apărea ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7–8 grade, iar minima se va situa între 4 și 5 grade.

În țară, valorile termice vor rămâne peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. La mijlocul intervalului va ploua local în nordul și nord-vestul teritoriului, iar la altitudini mari, în zona montană, se vor semnala trecător precipitații mixte. În restul regiunilor, ploi slabe sau burniță vor apărea izolat. Local, se pot forma condiții de ceață.

În Capitală, valorile termice, mai ales pe timpul nopții, vor fi ușor peste normele perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar condițiile pentru formarea ceții vor persista.