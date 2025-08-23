Vremea Prognoza meteo, 23 august. Toamna vine mai devreme. Temperaturile scad semnificativ în toată țara







La început de weekend, vremea continuă să se răcească în majoritatea regiunilor. Administrația Națională de Meteorologie(ANM) anunță că temperaturile vor scădea în toată țara, iar în nord, centru, nord-vest și în zonele de deal din sud va deveni chiar răcoroasă.

Cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Averse mai consistente se vor înregistra la munte, în special în Carpații Meridionali și Occidentali, dar și în Muntenia, unde local se pot strânge 10–15 l/mp de apă și, izolat, chiar peste 20 l/mp.

Ploi torențiale se vor semnala pe arii restrânse și în Transilvania, iar izolat și în restul regiunilor. Vântul va bate slab până la moderat, însă va avea intensificări la munte, unde în zonele înalte rafalele pot atinge 60–80 km/h. Ușoare intensificări vor fi și în sudul Banatului, Oltenia, Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde viteza vântului va ajunge la 40–50 km/h.

Maximele zilei vor fi cuprinse, în general, între 20 și 28 de grade Celsius. Minimele vor varia de la 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 20 de grade pe litoral.

În Capitală, temperaturile vor fi mai scăzute decât în zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara sunt șanse mai mari de averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va ajunge la 26–27 de grade Celsius, iar minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 16 grade.

Până pe 25 august, temperaturile vor urca în aproape toată țara, cu valori mai mari în vest și sud-vest. În est și sud-est, ploile vor fi apropiate de normal pentru perioada aceasta, însă în vest și nord-vest seceta va continua să se accentueze.

Ultima săptămână din august va aduce temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit, mai ales în est, nord și centru. Doar sud-vestul va avea valori apropiate de media perioadei. Ploile vor fi normale pentru sfârșitul verii, fără abateri importante.

La început de septembrie, vremea va deveni mai caldă în sud și sud-vest, unde temperaturile vor depăși mediile obișnuite. În restul țării, valorile se vor menține în jurul normalului. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de nivelul așteptat pentru această perioadă.

În a doua săptămână a lunii, va fi din nou mai cald decât de obicei în vest și sud, dar în restul țării vremea va rămâne în limite normale. Ploile vor fi mai puține în vest, centru și sud, ceea ce va aduce o atmosferă mai stabilă. În schimb, în nord și est, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit, fără fenomene extreme.