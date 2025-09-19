Prognoza meteo, 19 septembrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii septembrie. Ploi slabe în unele regiuni

După răcirea accentuată din ultimele zile, când temperaturile au scăzut chiar și cu 10 grade, vremea intră din nou într-un proces de încălzire. Weekendul aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Ziua de vineri va fi în general frumoasă, cu temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor. În nord, centru și est vor apărea temporar înnorări, iar ploile slabe vor fi izolate, mai ales în zona montană. În rest, cerul va fi variabil spre senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, dar și în Dobrogea, în special pe litoral și în Delta Dunării.

Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 28 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, coborând până la 5–6 grade în depresiunile din estul Carpaților. În a doua parte a nopții este posibil să apară ceață, în special în Transilvania și în zonele de vale.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și ușor mai caldă decât în zilele precedente. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 27 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 11 și 14 grade.

Pe 20 septembrie, procesul de încălzire continuă, iar temperaturile maxime se vor situa între 24 și 31 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Cerul va rămâne în general senin, însă ceața va persista în Transilvania și, izolat, în alte zone joase. În Capitală, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade.

La final de săptămână, vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor urca până la 32 de grade în Banat și sudul Olteniei, în timp ce pe litoral vor fi valori mai scăzute, de aproximativ 24 de grade. Minimele nopții vor varia între 10 și 20 de grade, dar în estul Transilvaniei sunt posibile scăderi până la 4 grade. La București, maxima se va situa în jurul a 30 de grade.

Pe 22 septembrie, regimul termic nu se va modifica semnificativ. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar minimele între 8 și 20 de grade. În Capitală, valorile vor oscila între 28–29 de grade ziua și 11–14 grade noaptea, cu șanse de formare a ceții în orele dimineții.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul 23–26 septembrie va fi caracterizat de o vreme mai caldă decât media obișnuită a perioadei. Spre final, temperaturile vor începe să scadă treptat, iar probabilitatea de ploaie va crește, în special în regiunile vestice și în zona montană. În București, prognoza indică menținerea unui timp frumos și cald pe tot parcursul intervalului, cu valori de vară târzie, peste media normală a lunii septembrie.