Un nou val de căldură în România. Temperaturile urcă la 32 de grade

România traversează câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Prognoza pentru intervalul 18–26 septembrie 2025 indică zile predominant însorite, cu averse izolate, ceață dimineața și noaptea și intensificări ale vântului în zonele montane.

În noaptea de 18 spre 19 septembrie, cerul va fi variabil în vest și nord și predominant senin în restul țării. Temperaturile minime vor oscila între 5 și 15 grade, însă în depresiunile Carpaților Orientali se pot înregistra valori apropiate de 0 grade, favorizând apariția brumei.

La munte, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va atinge 70–90 km/h. În zone restrânse se va forma ceață. În București, cerul va fi senin, vântul slab până la moderat, iar minima se va situa între 8 și 11 grade, mai scăzută în zonele periurbane.

Începând cu 19 septembrie, temperaturile vor crește ușor. În nord, centru și est vor fi înnorări temporare, însă ploile vor fi rare, cu precădere la munte.

Maximele se vor încadra între 19 și 28 de grade, iar minimele între 9 și 18 grade, mai scăzute în depresiuni (5–6 grade). În București, maximele vor urca până la 26–27 de grade, iar minimele vor fi între 11 și 14 grade.

Pe 20 septembrie, procesul de încălzire se accentuează, cu maxime între 24 și 31 de grade și minime între 9 și 19 grade. Cerul va fi predominant senin, iar ceața se va menține în Transilvania și pe areale restrânse. În Capitală, temperatura maximă se va apropia de 29 de grade.

Între 21 și 22 septembrie, vremea va rămâne caldă și frumoasă, cu maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și sudul Olteniei. Minimele vor varia între 10 și 20 de grade, dar în estul Transilvaniei pot coborî spre 4 grade. În București, maxima va ajunge la 30 de grade.

Pe 22 septembrie, regimul termic se va menține similar, cu maxime între 23 și 32 de grade și minime între 8 și 20 de grade. În Capitală, temperaturile vor fi de 28–29 de grade ziua și 11–14 grade noaptea, cu posibile condiții de ceață.

Potrivit ANM, între 23 și 26 septembrie vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, însă spre sfârșitul perioadei se va înregistra o scădere a temperaturilor. Probabilitatea de ploaie va crește, mai ales în vest și în zonele montane.