Profesorii amenință cu greva și boicotarea simulările la examenele naționale

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” pregătește un referendum intern pentru a decide dacă membrii vor boicota simulările la examenele naționale, ca răspuns la politicile guvernamentale percepute ca restrictive și inechitabile. Anunțul a fost făcute de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Decizia survine după ce o proporție semnificativă dintre sindicaliști și-a exprimat disponibilitatea de a protesta.

Un studiu realizat în rândul a peste 17.000 de cadre didactice și angajați din învățământ relevă că 70% dintre respondenți consideră că măsurile bugetare recente le afectează grav condițiile de muncă și veniturile.

În același timp, aproape trei sferturi dintre participanți au declarat că sunt dispuși să intre în grevă pentru a-și apăra drepturile, iar peste 70% ar fi pregătiți să participe la proteste locale pentru a-și exprima nemulțumirea față de deciziile autorităților.

În privința momentului potrivit pentru declanșarea acțiunii, majoritatea respondenților consideră că greva ar putea avea loc fie în timpul simulărilor din luna martie, fie spre finalul anului școlar, pentru a nu afecta desfășurarea examenelor propriu-zise, dar în același timp pentru a transmite un mesaj clar autorităților.

Reprezentanții federației au precizat că orice decizie privind boicotul simulărilor va fi luată numai după consultarea membrilor prin referendum. „Mandatul angajaților va fi cel care va stabili dacă participăm sau nu la simulări și în ce formă se va desfășura greva”, a declarat un lider sindical.

Dacă dialogul cu Guvernul nu va conduce la modificarea măsurilor considerate dăunătoare educației, federația intenționează să organizeze în luna aprilie un referendum pentru o grevă generală, programată pentru ultima decadă a lunii mai 2026.

Aceasta ar urma să includă toate categoriile de personal din școli, de la cadre didactice la personal auxiliar și administrativ, în încercarea de a atrage atenția asupra problemelor din sistem.