Justitie Profesor judecat pentru viol, la catedră. Caz scandalos, copii în pericol







Profesorul Sorin – Paul Spineanu-Dobrotă, cercetat penal și trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra unor elevi, își continuă activitatea la Centrul de Evaluare al Ministerului Educației. Începând din septembrie, acesta urmează să revină la catedră, la Colegiul Național „Sfântul Sava”, arată Edupedu.

Profesorul a fost trimis în judecată pe 27 mai pentru faptele de viol și agresiune sexuală asupra minorilor, dar rămâne angajat la centrul responsabil cu elaborarea subiectelor pentru examenele, concursurile și olimpiadele școlare naționale.

Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, acesta este suspendat din funcția de șef-serviciu la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (fost CNPEE), însă continuă să fie angajat în calitate de consilier, poziție ocupată din 22 noiembrie 2024, după ce i-a expirat ultimul control control judiciar.

Potrivit surselor Edupedu.ro, Spineanu-Dobrotă va reveni la catedră la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde este titular, începând cu anul școlar 2025-2026. Cererea sa de reîncadrare pe post ar fi fost aprobată de conducerea liceului în luna iunie. Profesorul predă discipline socio-umane.

Pe 25 iulie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au inițiat acțiunea penală împotriva lui Sorin Spineanu-Dobrotă, acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui minor.

Procurorii afirmă că, în februarie 2019, în timp ce făcea meditații cu un elev de 14 ani, profesorul l-ar fi condus în dormitor, unde „a exercitat asupra acestuia acte de natură sexuală, fără permisiunea persoanei vătămate”.

Procurorii susțin că profesorul ar fi comis aceleași fapte și în restul lunii februarie 2019. Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2021, în timp ce se afla într-un apartament din Sector 3, București, „inculpatul a întreţinut cu persoana vătămată, un băiat în vârstă de 17 ani, un act sexual oral, profitând de poziţia de autoritate şi încredere ce decurgea din calitatea sa de profesor al persoanei vătămate”.

Pe 17 decembrie 2021, în timp ce se afla într-un apartament din Sector 3, București, profesorul ar fi comis din nou faptele asupra unui elev.

„A exercitat acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate (un băiat în vârstă de 16 ani), profitând de poziţia de autoritate şi încredere ce decurgea din calitatea sa de profesor al persoanei vătămate”, mai arată anchetatorii.

Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea de arestare preventivă și a hotărât ca profesorul, în vârstă de 51 de ani, să fie plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul SPINEANU-DOBROTĂ SORIN-PAUL”, arată instanța.