Social Avem deficit excesiv, dar bani de vouchere pentru bugetari se găsesc







Bugetarii din Educație vor primi vouchere și în acest an, după cum prevede un ordin de ministru, conform Agerpres. După cum se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul de educaţie pentru anul în curs.

Documentul prevede că voucherele se vor acorda angajaţilor din sistemul de educaţie ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.

De asemenea, voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

„Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru”, au anunțat reprezentanții Ministerului Educației.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial, mai precizează sursa citată.

În altă ordine de idei, ieri, ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că fondul de burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026 va fi mai mare decât cel din 2022-2023. Modificările recente sunt temporare, iar ministrul speră revenirea la nivelul anterior, într-un context extrem de sensibil, marcat de protestele cadrelor didactice și nemulțumiri legate de reducerile bugetare.

Ajustările fondului de burse sunt temporare, dar că pentru anul universitar 2025-2026 se preconizează o majorare semnificativă. „În cazul studenţilor cred că trebuie să revenim la fondul de burse pe care l-am avut (...) Fondul de burse pe care o să-l avem în anul 2025-2026 va fi mai mare decât fondul de burse în 2022-2023”, a declarat ministrul Educației.