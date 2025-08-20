Justitie Profesor de religie, reținut după agresiuni repetate asupra unei eleve de 14 ani







Un bărbat de 45 de ani, profesor de religie, a fost reținut de procurorii din București, după ce, în intervalul ianuarie–mai, a întreținut în mod repetat relații cu o minoră de 14 ani, atât în locuințe din Capitală, cât și în județul Teleorman, potrivit informațiilor din coumincatul de presă. Procurorii de pe lână Tribunalul București au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru agresiune fizică și alte acte de violență, după ce a lovit-o pe adolescentă de două ori.

”În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman. În cursul aceleiaşi perioade, acesta a exercitat asupra persoanei vătămate acte de violenţă fizică, în două rânduri. ”, se arată în sursa citată.

Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi profitat de poziția sa de profesor de religie pentru a o agresa pe minoră, care nu a putut să-și acorde consimțământul.

Bărbatul a fost arestat pentru 24 de ore, iar miercuri a fost înaintată către judecătorul pentru drepturi și libertăți o solicitare de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările pentru acest caz vor fi continuate de către procurorii specializați în cazurile de abuzuri sexuale, împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.

