Justitie Eleva care și-a înjunghiat pedagogul, cinci ani într-un centru de detenție







Bianca Victoria Botaș, eleva din Oradea care și-a înjunghiat pedagogul a primit o pedeapsă aspră. Fata este în arest la domiciliu și a fost în arest preventiv. Azi, Tribunalul Bihor a hotarât să stea cinci ani într-un centru de detenție. E judecată pentru omor calificat. Hotarârea e cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Tribunalul Bihor a hotărât azi că "aplică inculpatei minore B. B.-V., măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 5 ani pentru comiterea infracţiuni de tentativă la omor calificat...Deduce din măsura educativă aplicată inculpatei B. B. V. durata reţinerii, a arestului preventiv și a arestului la domiciliu de la data de 27.11.2023 la zi...Menţine ca legală şi temeinică măsura arestului la domiciliu a inculpatei B. B. V. dispusă de judecătorii de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Oradea".

Fata și părțile responsabile civilmente trebuie să-i dea pedagogului 30.000 euro daune morale. Instanța a obligat-o pe elevă " în solidar cu păr'ile responsabile civilmente Bota; Ovidiu Ioan și Botaș Ileana la plata sumei de 49.650,47 lei reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate Mihele Ionel Cornel, internat în perioada 27.11.2023-21.12.2023".

Bianca era una dintre cele mai bune eleve ale Colegiului „Traian Vuia” din Oradea. Tânăra a șocat pe toată lumea când, 27 noiembrie 2023, în biroul directoarei Colegiului „Traian Vuia”, și-a înjunghiat pedagogul. I-a provocat bărbatului leziuni grave, afectându-i traheea și pleura. El a trebuit să fie operat de urgență. Eleva fusese chemată alături de mama sa, diriginta și pedagogul școlii, după ce fusese prinsă de acesta din urmă în camera de internat împreună cu iubitul său.Fata a reclamat un abuz sexual din partea pedagogului.

Avocatul elevei a explicat starea tensionată a fetei provocată de discuțiile din cancelarie. " În timpul acestor discuții au fost făcute referiri constante la adresa inculpatei. Cu caracter acuzatorial și de natură de a tulbura chiar și un adult. Nu doar un copil. Cum că inculpata ar fi nebună, nimeni nepunându-şi problema să o creadă când a formulat acele acuzaţii grave de abuz sexual". Fata a cerut să meargă la baie, s-a întors în cancelarie și l-a înjunghiat pe pedagog.