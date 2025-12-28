Justitie

Profesor de drept, despre decizia CCR: Neprezentarea unui judecător în deliberare echivalează cu demisia automată

Profesor de drept, despre decizia CCR: Neprezentarea unui judecător în deliberare echivalează cu demisia automată
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a afirmat că neprezentarea unui judecător „în deliberare” poate fi interpretată ca autodemisie, comentând amânarea de către Curtea Constituţională până luni a deciziei privind Legea pensiilor magistraţilor.„Dacă, în deliberare, un "judecător " nu se prezintă, el este considerat demis automat. Nici moartea nu reprezintă cauză de non-deliberare.” a scris fostul judecător într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Profesorul de drept Valerius M. Ciucă a precizat că toţi cei patru judecători ai Curţii Constituţionale care au părăsit sala duminică, la dezbaterile privind Legea pensiilor magistraţilor, „nu mai pot vota nimic valid în cadrul CCR“.

El a explicat că, în deliberare, absenţa unui judecător este echivalentă cu demisia automată, iar nici moartea nu reprezintă cauză de non-deliberare. Fostul judecător de la Tribunalul UE a explicat că cei patru judecători se află „în afara ordinii constituţionale şi a normelor universale“.

Profesorul Valerius M. Ciucă a afirmat că cei patru judecători ai CCR „probabil au considerat că este o glumiţă de partid prezenţa lor acolo“. El a subliniat că motivaţiile absenţei nu sunt cunoscute, dar ceea ce contează este aparenţa dezerţiunii instituţionale.

Curtea Constituțională a României

El a explicat că, deşi pot exista opinii separate sau dizidenţă, dezerţiunea este echivalentă cu trădarea şi, implicit, cu autodemisia. Profesorul a sugerat că judecătorii respectivi nu ar fi luat în considerare rolul lor fundamental în stat.

Profesorul ieșean a explicat că „pe cale de consecinţă, cei patru nu mai pot vota nimic în mod valid în cadrul CCR“, referindu-se la ceo patru judecători care au lipsit de la deliberările privind legea pentru pensiile magistraților.

Curtea Constituțională a amânat pentru luni, 29 decembrie, decizia privind legea, care modifică cuantumul și condițiile de pesionare pentru magistrați. Este a doua amânare a deciziei, judecătorii invocând lipsa cvorumului de șase membri din totalul de nouă.

5
