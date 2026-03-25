Proces deschis de urmașii unui pasager care a murit după ce a căzut din avion pentru că scaunul cu rotile nu era asigurat

Familia unui pasager cu dizabilități a inițiat un proces împotriva companiei Allegiant Air, după ce a căzut dintr-un scaun cu rotile neasigurat. Pasagerul a fost împins de un membru al echipajului, iar la câteva ore după incident a murit, informează nypost.com.

Familia lui Hunter Adkins acuză compania aeriană că a neglijat protocoalele esențiale de siguranță pentru pasagerii cu nevoi speciale. Mai exact, incidentul s-a petrecut la aeroportul Huntington Tri-State din Virginia de Vest, atunci când tânărul de 24 de ani, care suferea de distrofie musculară, încerca să se îmbarce împreună cu tatăl său și cu fratele său mai mic, în vârstă de 9 ani.

Conform documentelor consultate de Las Vegas Review-Journal, căpitanul aeronavei ar fi ordonat personalului să accelereze procedurile și să-i conducă rapid pe pasageri la bord. Familia susține că această presiune a pus în pericol siguranța lui Hunter și a celor care îl însoțeau, încălcând regulile concepute special pentru protecția persoanelor cu mobilitate redusă.

Cazul a atras atenția asupra necesității respectării stricte a protocoalelor de securitate în transportul aerian, mai ales pentru pasagerii vulnerabili, și ridică întrebări despre responsabilitatea companiilor aeriene în gestionarea situațiilor care implică persoane cu dizabilități.

Tânărul cu dizabilități, Adkins, și-a pierdut viața după ce echipajul unui zbor nu i-a oferit asistența suplimentară prevăzută de lege. Potrivit plângerii depuse vineri, personalul nu i-a pus la dispoziție nici un „scaun cu rotile pentru culoar” special îngust, necesar pentru a urca în siguranță în avion, ceea ce a dus la răsturnarea scaunului său motorizat în timp ce un însoțitor încerca să-l împingă prin ușa de îmbarcare.

Incidentul s-a soldat cu căderea lui Adkins cu fața în jos pe pământ, scaunul prăbușindu-se peste el, sub privirile tatălui și ale fratelui său mai mic. Tânărul a murit la spital 15 ore mai târziu, din cauza unui traumatism cauzat de impactul cu obiectul contondent.

Familia susține că, potrivit reglementărilor federale, Adkins ar fi trebuit să fie asistat de cel puțin doi însoțitori, însă după ce personalul a fost retras pentru a ajuta la încărcarea bagajelor, i s-a alocat doar unul singur. Plângerea arată că această lipsă de asistență adecvată a fost factorul principal al tragediei.

Se pare că personalul nu a asigurat scaunul cu rotile special prevăzut cu curele de siguranță, destinat transportului sigur al pasagerilor în și din aeronavă.

Conform plângerii, „deși au observat modul necorespunzător în care asistentul pentru scaunul cu rotile îl îmbarca pe Hunter E. Adkins, membrii echipajului aflați la poarta de îmbarcare nu au intervenit pentru a garanta siguranța acestuia”.

Procesul intentat pentru moarte din culpă cere un proces cu juriu și solicită daune care depășesc 15.000 de dolari, potrivit publicației Las Vegas Review-Journal

Allegiant a refuzat să facă comentarii pe marginea cazului. Totuși, un purtător de cuvânt al companiei a transmis: „Deși nu putem comenta litigii aflate în desfășurare, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați afectați de această tragedie”.