Problemele care apar cel mai des după ce te muți într-un apartament nou

Sursa foto: Freepik.com
Mutarea într-un apartament nou vine, de multe ori, cu o perioadă de acomodare. Primele zile sunt dedicate aranjării lucrurilor și verificării spațiului. Abia după folosirea zilnică apar uneori probleme care nu au fost observate la vizionare.

Umezeala care iese la iveală după primele zile

Una dintre cele mai frecvente probleme observate după mutare este umezeala, mai ales în baie, bucătărie, lângă ferestre sau pe pereții exteriori. La prima vedere, apartamentul poate părea curat și bine întreținut, însă folosirea normală a spațiului scoate la iveală mirosul persistent de umed, petele fine de pe tavan, condensul repetat pe geamuri și urmele discrete de apă din colțuri.

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA arată că mucegaiul apare acolo unde există exces de umiditate, iar controlul umezelii rămâne principala măsură de prevenție. Tot EPA recomandă atenție la decolorări, pete, infiltrații și condens vizibil. În practică, astfel de semne apar adesea abia după câteva dușuri, după gătit sau după nopți mai reci, când apartamentul începe să fie folosit constant.

Mucegai

Mucegai. Sursa foto: dreamstime.com

Prizele, întrerupătoarele și siguranțele care nu fac față folosirii zilnice

O altă problemă des întâlnită după mutare apare la instalația electrică. La vizionare, luminile pot funcționa normal, iar prizele pot părea în regulă, însă situația se schimbă după ce sunt conectate mai multe aparate în același timp. Atunci pot apărea prize care nu merg constant, întrerupătoare care se încălzesc, siguranțe care sar sau zone în care alimentarea se întrerupe fără un motiv evident.

Călin Georgescu s-a înscris pe o listă selectă, alături de Traian Băsescu și George Simion
Metal din spațiu, prelucrat în antichitate. Descoperirea care schimbă perspectivele istorice

Aceste semne indică, de regulă, circuite suprasolicitate sau conexiuni slăbite, care nu devin vizibile imediat. Problemele apar după utilizare constantă și pot afecta siguranța locuinței, necesitând verificări suplimentare.

Scurgerile ascunse și problemele de presiune din baie sau bucătărie

Instalațiile sanitare dau frecvent primele semne abia după mutare, când chiuveta, dușul, mașina de spălat și toaleta sunt folosite zi de zi. Problemele pot începe discret: presiune slabă la apă, scurgere lentă, miros neplăcut din sifon, zgomote în țevi sau pete mici care apar lângă mascarea conductelor.

Mașină de spălat

Sursa foto: Freepik

EPA arată că scurgerile din locuințe irosesc aproape 3,8 trilioane de litri de apă anual, iar o familie poate pierde în medie aproximativ 680 de litri pe săptămână, adică în jur de 35.600 de litri pe an.

Consumer Reports nota în septembrie 2025 că fisurile neobișnuite din pereți, exfolierea vopselei și deformările pot indica urme de apă ascunse. Asta explică de ce un apartament poate părea fără probleme la predare, dar după câteva zile să apară scurgeri sub chiuvetă, zone umede în mobilierul de bucătărie sau evacuări care se blochează repetat. În multe cazuri, tocmai folosirea normală a locuinței scoate la suprafață aceste defecte.

19:45 - Problemele care apar cel mai des după ce te muți într-un apartament nou
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

