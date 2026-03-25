Meghan Markle apare pe pe TikTok într-un veideoclip filmat în baie

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a publicat un mesaj de scuze pe rețelele sociale după ce a intervenit, într-un moment filmat pentru TikTok în timpul unui eveniment caritabil desfășurat în Beverly Hills, potrivit People.

Episodul a avut loc în marja galei „Champions for Children”, organizată de Alliance for Children’s Rights, unde Meghan a avut și un rol oficial în program.

Într-o postare publicată pe Instagram pe 20 martie, Meghan Markle a distribuit un videoclip cu momente din seara precedentă, inclusiv o secvență neplanificată filmată într-o baie a locației. În imagini, mai multe participante realizau un videoclip pentru TikTok, iar ducesa apare în cadru observând momentul.

În descrierea clipului, aceasta a făcut referire la incident într-o notă relaxată: „Felicitări fetelor din toaleta doamnelor care făceau un videoclip TikTok (!) Ne cerem scuze că v-am întrerupt, dar era prea bun ca să nu-l împărtășim”.

În materialul video, Meghan este surprinsă interacționând cu participantele și urmărind dansul uneia dintre ele, momentul încheindu-se într-o atmosferă destinsă, cu râsete comune.

Evenimentul a avut loc la hotelul Beverly Wilshire și a marcat cea de-a 34-a ediție anuală a galei organizate de Alliance for Children’s Rights, o organizație care susține drepturile copiilor vulnerabili din comitatul Los Angeles.

Meghan Markle a urcat pe scenă pentru a-i înmâna premiul „Premiul Francis M. Wheat pentru servicii comunitare” prietenei sale apropiate, Kelly McKee Zajfen.

În postarea sa, ducesa a subliniat relația personală cu laureata: „Mândră să o onorez pe prietena mea de-o viață @heartmom pentru munca sa remarcabilă pentru @allianceforchildrensrights și @allianceofmoms. Kelly, ești unică”.

Imaginile distribuite includ momente din culise, de la sosirea celor două la eveniment, până la urcarea pe scenă și îmbrățișarea de la finalul ceremoniei.

Kelly McKee Zajfen, membră în consiliul Alliance for Children’s Rights și cofondatoare a Alliance of Moms, a vorbit despre importanța prezenței lui Meghan la eveniment, într-un interviu acordat revistei Hello!.

„Meghan este una dintre cele mai bune prietene ale mele și sunt onorată că a acceptat [să prezinte premiul] și că a fost alături de mine în această călătorie. Ea susține Alliance și face asta de câțiva ani”, a declarat Zajfen. „Nu doar că este alături de familia mea, dar este un privilegiu să o văd și ca mamă, așa că înseamnă mult pentru mine că face parte din acest moment”.

Alliance for Children’s Rights oferă asistență juridică și sprijin copiilor din sistemul de protecție, în timp ce Alliance of Moms sprijină tinerele însărcinate și mamele aflate în sistemul de plasament.

Meghan Markle și Prințul Harry sunt părinții a doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Cei doi au fost implicați în ultimii ani în mai multe inițiative caritabile, inclusiv în susținerea turneului de tenis George Zajfen, organizat în memoria fiului familiei Zajfen, decedat în 2022.

Deși Meghan nu are un cont public de TikTok, aceasta a devenit virală anterior printr-un videoclip distribuit pe Instagram, în care apărea dansând alături de Prințul Harry înainte de nașterea fiicei lor.