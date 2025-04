Sport Probleme medicale pentru Dan Petrescu. Explicația retragerii de pe marginea terenului







Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a atras atenția prin comportamentul său neobișnuit în timpul meciului din Cupa României împotriva celor de la Farul Constanța, scor 4-1.

Dan Petrescu, vizibil afectat de o problemă de sănătate

Spre deosebire de stilul său cunoscut, exploziv și vocal, Petrescu a rămas tăcut și retras pe banca tehnică pe toată durata partidei, un fapt care nu a trecut neobservat de fani și de specialiști.

Chiar și în momente tensionate sau decisive cum a fost golul spectaculos marcat de Denis Alibec în minutul 36 tehnicianul nu a oferit reacțiile cu care ne-a obișnuit.

Această pasivitate a ridicat semne de întrebare, mai ales în contextul în care CFR Cluj a avut o prestație convingătoare, iar astfel de momente ar fi stârnit în mod normal reacții energice din partea sa.

Cristi Balaj: „Nu poate nici măcar să mănânce”

Explicația pentru comportamentul neobișnuit al lui Dan Petrescu a venit din partea președintelui clubului, Cristi Balaj, care a confirmat că antrenorul se confruntă cu o problemă medicală severă. Potrivit acestuia, tehnicianul are o afecțiune la nivelul gâtului care îl împiedică să vorbească sau chiar să mănânce în mod normal.

„Dan Petrescu are o situație medicală, noi sperăm să se rezolve până la urmă. Are o problemă la gât și îi este foarte greu să vorbească”, a declarat Balaj pentru fanatik.ro. Oficialul a mai explicat că „nu poate deloc să strige, are o problemă destul de serioasă și nu ajută să vină la marginea terenului să facă doar gesturi.”

Balaj a dorit astfel să respingă criticile privind lipsa de implicare a antrenorului în meciul anterior cu FCSB, explicând că retragerea lui Dan Petrescu de pe margine a fost una necesară, nu o alegere tactică sau o formă de protest.

Echipa a fost condusă din umbră

În ciuda stării de sănătate, Dan Petrescu a fost totuși prezent pe banca tehnică, trăind meciul în tăcere, dar atent la fiecare fază. Chiar dacă nu a intervenit direct, se pare că planul tactic a fost clar implementat de jucători și stafful său. Momentul egalării, produs de o execuție superbă a lui Denis Alibec, după o centrare excelentă a lui Narek Grigoryan, ar fi fost, în alte condiții, un motiv de agitație maximă pe margine.

Alibec a marcat printr-o semi-foarfecă de efect din interiorul careului, un gol ce a părut să treacă neobservat de antrenor. Totuși, în ciuda tăcerii impuse de afecțiunea sa, Dan Petrescu a transmis o stare de calm și a rămas aproape de echipă în felul său, scrie golazo.