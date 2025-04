Sport Dan Petrescu, după eșecul cu FCSB: Ne-am bătut singuri! A fost o zi ghinionistă







CFR Cluj a pierdut duminică seara cu scorul de 2-3 în fața celor de la FCSB, în etapa a 5-a a play-off-ului Superligii, iar Dan Petrescu s-a declarat complet uluit finalul partidei.

Start fulminant, final dramatic

Deși ardelenii au controlat prima repriză, primind gol tocmai când adversarii nu reușiseră să amenințe poarta lui Sava, antrenorul CFR-ului a fost vizibil afectat după meci.

„Nu am mai văzut așa ceva. 40 de minute și nu au ajuns la poartă. Primul out, nici măcar periculos, 1-0! Am intrat la pauză cu 1-0, dar meritam mai mult. Un egal la pauză era meritat”, a declarat tehnicianul la Digi Sport.

Greșeli mari și moral afectat

Petrescu a recunoscut marile probleme din defensivă. De asemenea, a făcut o comparație între lotul său și cel al FCSB-ului, evidențiind lipsa de experiență a unor jucători.

„Primul lor corner, al doilea gol – 2-0. Apoi vine un cadou... Pur și simplu ne-am bătut singuri! Asta e realitatea. Ne-am revenit, dar prea târziu. Ne-am trezit, noi am fost treji, dar am făcut greșeli mari, foarte mari. Marcăm multe goluri, dar în apărare suferim. Cei de la FCSB au marcat 3 goluri fără să-și dorească cu adevărat”, a spus Petrescu.

El a mai adăugat: „Au experiență mult mai mare decât noi. Avem mulți jucători noi. Cei de la FCSB, în afară de Coman, nu au pierdut pe nimeni. E vorba de experiență. Mulți dintre jucătorii noștri nu au câștigat niciun campionat, și asta s-a văzut la mulți dintre ei”.

Situație incertă și provocări viitoare

Antrenorul clujenilor a vorbit și despre provocările care urmează, exprimându-și îngrijorarea cu privire la calificarea în cupele europene și menționând faptul că nu s-a simțit bine în ziua meciului.

„Trebuie să ne gândim la fiecare meci, fiecare e important. Dacă nu câștigi în Cupă... și pierzi, ce faci? Trebuie să ne gândim și la campionat. Nu suntem siguri că mergem în Europa. La cum arată clasamentul, primele 5 au șanse. Farul are o zi în plus de odihnă, Alibec e în formă, drumul până la Cluj...”, a spus el.

În ciuda înfrângerii, Petrescu nu consideră că lupta la titlu s-a încheiat: „Nu pot să spun că am ieșit din lupta la titlu. Dacă FCSB pierde 2-3 meciuri... Au arătat că merită să fie pe primul loc, dar nu spunem că ne dăm bătuți”.

În încheiere, a adăugat: „Pe mine m-a șocat meciul. N-am înțeles nimic. Am vrut să jucăm, am dominat... și 0-3. Doamne ferește! Am intrat în joc, și eu am fost bolnav. Nici de dimineață nu am putut să facem antrenamentul. A fost o zi incredibil de ghinionistă pentru noi”, scrie gsp.