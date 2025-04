Sport Dan Petrescu: Eu chiar cred în ei. Penaltiurile sunt coșmarurile vieții mele







CFR Cluj a terminat meciul cu Universitatea Craiova la egalitate, 1-1, dar s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare. Antrenorul echipei ardelene, Dan Petrescu, a comentat despre calificarea în semifinalele Cupei României Betano, unde CFR Cluj va întâlni Farul.

Dan Petrescu: Penaltiurile sunt coșmarurile vieții mele

Dan Petrescu a răsuflat liniștit după victoria la penalty-uri, pe care le-a descris ca fiind „coșmarul vieții lui”. Antrenorul a rememorat momentul din 1994, când a ratat un penalty în meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în care România a fost eliminată de Suedia.

În continuare, Dan Petrescu și-a lăudat jucătorii, subliniind că nu a încercat să-și menajeze titularii pentru campionat, ci a dorit să testeze jucătorii care au avut mai puține minute de joc.

„Nu am vrut să ajungem la penalty-uri, că nu prea am câștigat deloc în carieră, dar nimic să nu obosească jucătorii. Îmi pare bine că toți au arătat că merită să fie la CFR Cluj. În afară de golul lui Baiaram, mă chinui să le găsesc vreo ocazie. Am avut vreo 5 ocazii, nu au mai fost 15, ca la meciul cu U Cluj, dar am controlat toate meciurile din 2025”, a afirmat antrenorul.

Antrenorul rămâne rezervat Pentru Dan Petrescu victoria a fost importantă, el evidențiind calitatea șuturilor de la penalty-uri și bucuria pentru suporteri și jucători. Totuși, el rămâne prudent, menționând că echipa este doar în semifinale și nu a realizat încă nimic major. Petrescu mărturisește că penalty-urile au fost mereu un motiv de stres pentru el, descriindu-le ca pe un „coșmar” care îți „taie viața” în caz de înfrângere. Privind spre viitor, antrenorul vorbește despre semifinalele care urmează și despre respectul datorat adversarului, în special echipei Farul, antrenată de Hagi. El consideră următorul meci de luni ca pe o „finală” și speră ca jucătorii să se recupereze la timp. Dan Petrescu: Eu chiar cred în ei, în lot